Si terrà domani l’incontro “Geopolitica e nuovi scenari di mercato: la sfida di essere manager in un mondo Bani“, organizzato da Manageritalia Liguria.

Dopo la prima parte di evento privata, in cui si terrà l’assemblea dei soci Manageritalia Liguria, dalle 18.45 il salone di rappresentanza di Banca Carige ospiterà una tavola rotonda a cui parteciperanno: Andrea Benveduti, assessore regionale allo sviluppo Economico Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio; Matteo Bigarelli, direttore generale Banca Carige – Gruppo Bper; Mario Mantovani, presidente Manageritalia; Emilio Rossi, senior advisor Oxford Economics e direttore Osservatorio del terziario di Manageritalia; Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi Istituto Bruno Leoni.

Lo scenario globale presenta una complessità mai registrata in passato: rallentamento della globalizzazione, crescita del debito, inflazione, aumento delle disuguaglianze, cambiamento climatico, transizione energetica, sono solo alcune delle istanze con le quali i policy maker ed i leader mondiali si debbono confrontare.

“L’attuale momento di follia politica, disastri climatici e pandemia globale dimostra l’esigenza di un nuovo modo di dare senso al mondo, il bisogno di un nuovo metodo o strumento per osservare le forme di questa era del caos”: sono parole di Jamais Cascio, una delle voci più autorevoli dell’Institute For the Future che descrive lo scenario in cui attualmente viviamo con l’acronimo Bani: Brittle – Anxious – Non-linear – Incomprehensible.

Questo contesto rende necessario un cambio radicale del modello di leadership che i manager dovranno adottare: scopo, coinvolgimento, empatia e inclusione sono i 4 concetti chiave che il World Economic Forum individua come elementi fondanti di questa

trasformazione verso una leadership maggiormente caratterizzata dal “fattore umano”.

Guidati dalle analisi di scenario, i partecipanti si confronteranno nella tavola rotonda per comprendere anche come Manageritalia dovrà agire per supportare i manager ad affrontare il “nuovo mondo Bani”.