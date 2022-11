A seguito dell’interdizione al traffico veicolare di un tratto di via Piacenza in occasione della fiera Anteprima di Natale, domenica 27 novembre, dalle 7 alle 21 (o fino al termine della manifestazione) le linee 13, 715, 725 e 728 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Direzione centro: i bus, giunti in via Geirato, proseguiranno per ponte Fleming, via Adamoli, lungobisagno Dalmazia, ponte Monteverde, via Piacenza, dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Prato: percorso regolare.

Inoltre, nella stessa occasione, i bus sostitutivi della ferrovia Genova – Casella modificheranno il percorso in direzione Genova, transitando in via di Pino anziché in via Trensasco (i bus raggiungeranno comunque la stazione di Campi FGC, dove invertiranno il senso di marcia). In direzione Casella il percorso sarà regolare.