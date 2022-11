Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 18-24 novembre 2022, rispetto alla precedente, un incremento di nuovi casi in Liguria: +25%, con un’incidenza di 458 ogni 100 mila abitanti. 20,6% la percentuale di posti letto in area medica occupati da pazienti Covid-19 e 4% quelli di terapia intensiva.

In 84 province si rileva un aumento dei nuovi casi. L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 22 Province: c’ anche La Spezia (515).

Per quanto riguarda i vaccini, in Liguria il tasso di copertura delle quarte dosi è del 29,5% (sesto posto in Italia), mentre il 14% non ha ancora ricevuto la terza dose di vaccino. L’11,7% (al netto dei guariti) non ha ricevuto nessuna dose.

Per quanto riguarda la quinta dose non è ancora disponibile nessun dato ufficiale sulle somministrazioni. «I dati confermano la diffusa ripresa della circolazione virale – afferma il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta – che rimane nettamente sottostimata per il largo utilizzo diffuso di tamponi “fai da te” e che comincia a ripercuotersi in particolare sui ricoveri in area medica. A fronte di un virus che rialza la testa, continuano a scendere le somministrazioni delle quarte dosi per anziani e fragili, lasciando scoperte quasi tre persone su quattro: in questo contesto risulta inspiegabile la scelta del ministero della Salute di attendere sino al 1°dicembre per avviare il piano comunicativo sulla campagna vaccinale».