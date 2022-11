Filt Cgil ha messo in campo un percorso di formazione gratuito per preparare le candidate e i candidati autisti e operai ad affrontare l’iter selettivo proposto da Amt.

Nei giorni scorsi è uscita una selezione Amt dedicata a operai esperti meccatronici da inserire negli impianti del servizio provinciale ed è stata riattivata da parte di Amt la selezione che si era chiusa a fine estate per autisti bus Amt: entrambe sono visibili sul sito www.Amt.Genova.it; la ricerca autisti è indirizzata a trovare personale nel servizio urbano. I requisiti che dovranno avere i candidati sono legati al possesso o al corso di conseguimento della patente D e CQC e se over 30 anche all’essere in regime di Naspi al momento dell’assunzione. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2022 per quanto riguarda gli autisti e entro il 16 dicembre 2022 per gli operai.

I corsi si terranno nella sede della Cgil a Cornigliano, per informazioni e per ricevere eventuale supporto informatico per iscrizione al database le persone interessate potranno chiamare al 0106028325 o scrivere una e-mail a filt@liguria.cgil.it.