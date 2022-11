Ricavi consolidati al 30 settembre 2022 pari a 111,37 milioni di euro, +74,2% rispetto a 63,93 milioni al 30 settembre 2021: è quanto emerge dai dati di EdiliziAcrobatica approvati oggi dal cda. I ricavi prodotti di EdiliziAcrobatica spa sono pari a 103,35 milioni di euro con un incremento del 68% rispetto ai 61,5 milioni dello stesso trimestre del 2021.

Le sedi operative dirette al 30 settembre 2022 hanno raggiunto quota 82, con un incremento di 7 unità rispetto alle 75 registrate a settembre 2021.

Il volume d’affari realizzato dalla rete di società in franchising, indipendente rispetto al gruppo, che a oggi ha raggiunto il numero di 30 unità, nei primi nove mesi del 2022 è stato pari a 26,35 milioni con un incremento del 44% rispetto al 30 settembre 2021 quando il volume è stato pari a 18,28 milioni.

Sul fronte del personale, il gruppo (comprensivo del personale della controllata francese, spagnola, Energy Acrobatica e dei franchising) occupa oggi stabilmente 1.590 risorse umane. Quanto alla controllata francese, i ricavi prodotti registrati dalla società al 30 settembre 2022, sono stati pari a 3,59 milioni, in aumento del 48,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In Francia, nelle sedi avviate, sono state raggiunte le 72 risorse al 30 settembre 2022.

Per quanto riguarda la Spagna, i ricavi prodotti registrati dalla società nel corso dei primi 9 mesi del 2022, sono stati pari a 0,71 milioni. In Spagna al 30 settembre si registrano 29 risorse nelle due aree operative di Barcellona e Lleida, con già in formazione i responsabili delle nuove aree di Madrid e Valencia il cui avvio è previsto nei prossimi mesi.

Per Energy Acrobatica 110 srl i ricavi prodotti registrati nel corso dei primi 9 mesi del 2022 sono pari a 3,7 milioni.

«Sono molto soddisfatto dell’andamento dell’azienda in un terzo trimestre che è stato caratterizzato, per tutto il comparto, da numerose difficoltà provocate dalla crisi energetica in atto – commenta Riccardo Iovino, ceo & founder di EdiliziAcrobatica –. Una crisi che, come i nostri numeri dimostrano ancora una volta, non tocca la nostra azienda che continua il suo percorso di crescita, forte di un modello di business che si dimostra per sua natura sostenibile, a prescindere dalle congiunture economiche e dalle crisi che si susseguono. Ci avviamo dunque a chiudere un anno che sarà per noi assolutamente positivo, preparandoci per un 2023 che ci vedrà ancora una volta protagonisti non solo in Italia, ma anche in altri nuovi Paesi oltre che pronti a rivoluzionare di nuovo il settore attraverso le nuove tecnologie che faranno di EdiliziAcrobatica la prima azienda dell’edilizia 4.0».