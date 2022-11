Le strutture del gruppo Costa Edutainment sono, per il quinto anno consecutivo, “Migliori d’Italia – Campioni del servizio 2023”.

Il riconoscimento, che riguarda la qualità del servizio, è stato assegnato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e l’indagine è pubblicata oggi sulla testata Repubblica Affari & Finanza.

L’Acquario di Genova si conferma al primo posto della categoria “acquari”, seguito da Acquario di Cattolica e Acquario di Livorno. Al primo posto nella categoria dei “parchi di divertimento” si conferma Italia in Miniatura, con Oltremare nella selezione Top servizio; al primo posto nella categoria “parchi acquatici”, Aquafan, con il parco Caravelle di Ceriale nella selezione della realtà top servizio.

A decretare questi successi sono gli stessi clienti, visitatori e consumatori italiani, intervistati sul gradimento del servizio ricevuto: oltre 250.000 le persone intervistate sul servizio erogato da 1.929 aziende di 190 diversi settori dell’economia. Raccolti i dati, solo le aziende che ottengono punteggi superiori al molto buono, ricevono il sigillo di qualità “top del servizio” dell’Istituto.

“I risultati raggiunti dalle strutture di Costa Edutainment, si legge nel comunicato, sono un riconoscimento dell’impegno e della ricerca da parte del gruppo di esperienze per il pubblico coinvolgenti e ad alto valore aggiunto in un mercato sempre più esperto ed esigente. Impegno che si è ulteriormente rafforzato nel 2022, alla ripresa di tutte le normali attività. La soddisfazione dell’ospite è uno dei principi guida delle scelte aziendali di Costa Edutainment per continuare nel tempo a rimanere leader del mercato di riferimento in Italia”.

“Investire, ampliare, proporre, entusiasmare ed educare: la formula che Costa Edutainment porta avanti e coinvolge tutti i settori del gruppo e interessa ogni singola azione, dall’ideazione di nuovi exhibit e nuove esperienze per i diversi target di riferimento agli investimenti sulla customer care con sempre costante attenzione alla qualità dei contenuti e al rapporto di fidelizzazione del cliente”.

Costa Edutainment gestisce oggi 11 strutture in Italia: in Liguria l’Acquario di Genova, uno dei più grandi acquari in Europa, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo, La Città dei bambini e dei Ragazzi che il 2 prossimo dicembre riapre al pubblico in una location e in una veste completamente rinnovate, il parco acquatico Caravelle e il villaggio turistico Il Paese di Ciribì a Ceriale; sulla riviera romagnola l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura, e in Toscana l’Acquario di Livorno.