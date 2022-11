66 aziende italiane di Confindustria Nautica parteciperanno da domani al 17 novembre al MetsTrade di Amsterdam, il salone internazionale dedicato agli operatori del settore della componentistica e degli accessori per la nautica da diporto.

La collettiva di imprese è organizzata da Confindustria Nautica in collaborazione con Ice Agenzia per il supporto e lo sviluppo delle attività di business e di networking degli operatori italiani che esporranno i prodotti dell’eccellenza del made in Italy.

«Il comparto degli accessori e della componentistica dell’industria italiana della nautica riveste un ruolo fondamentale sul mercato mondiale ed è caratterizzato da un elevato livello qualitativo e tecnologico, molto apprezzato a livello globale – afferma Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica −. L’Italia è leader mondiale di mercato nel settore di componentistica e accessori che, nel 2021 ha registrato un fatturato complessivo pari a circa 1,57 miliardi di euro, con un +33,4% rispetto al 2020».

La collettiva di 66 aziende è organizzata presso la Hall12, un’area di 1.346 mq cui si aggiungono i 162mq del Superyacht Pavillion. Partner tecnici di Confindustria Nautica al MetsTrade saranno nomi di rilievo del Made in Italy come Artemide per l’illuminazione e Emu per gli arredi.

Nell’ambito del Mets, Confindustria Nautica riconferma il suo ruolo di primo piano a livello internazionale all’interno di Icomia – International Council of Marine Industry Associations e Ebi – European Boating Industry. Ad Amsterdam, in particolare, prenderà parte a numerosi meeting tecnici e working group e siederà al tavolo dell’Ebi Council meeting.

Confindustria Nautica sarà, inoltre, sponsor dei Boat Builder Awards 2022, legando il proprio nome a una delle otto categorie in concorso, nello specifico quella che premia il Designer of the Year, scelta che conferma l’attenzione dell’associazione di categoria per tematiche quali tecnologia, progettazione, stile e design che contraddistinguono il saper fare italiano. La proclamazione dei vincitori e la consegna degli Ibi – MetsTrade Boat Builder Awards è in programma martedì 15 novembre presso l’Amsterdam’s historic Maritime Museum.