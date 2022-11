Venerdì 18 novembre, con inizio alle ore 21 all’Auditorium San Francesco di Chiavari si terrà un convegno sul tema “Nuovo alfabeto del lavoro, comprendere e attraversare la sfida educativa nel lavoro del XXI secolo”, proposto dalla Compagnia delle Opere Liguria. Con Benedetto Lonato, presidente della CdO Liguria dialogheranno Marco Bentivogli, ex sindacalista, a capo della Federazione dei metalmeccanici della Cisl fino al 2020 e considerato il padre del diritto soggettivo alla formazione, e Julián Carrón, docente di Teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Moderatore sarà Guido Bardelli, presidente della Compagnia delle Opere.

Quello di venerdì è l’evento conclusivo conclusivo del percorso associativo 2022 della CdO Liguria. Da quattro anni, Compagnia delle Opere Liguria propone ai propri associati e a tutte le realtà economiche e sociali del territorio un momento di chiusura dell’anno, in cui condividere i frutti e il significato del lavoro fatto. Nel proprio percorso annuale 2022, gli associati hanno scelto di lavorare sulle urgenze e sulle nuove domande emergenti intorno al tema del “capitale umano” o del “lavoro sostenibile”. In questo percorso, è emersa la consapevolezza del carattere educativo della sfida del “nuovo lavoro”. Il dialogo che proponiamo vuole essere un’occasione di lavoro offerta a tutti per comprendere la portata del cambiamento in atto e per mettersi in grado di affrontarlo a partire dal suo vero significato.

Marco Bentivogli affronterà il tema del lavoro sostenibile partendo dall’idea che il lavoro debba essere costruito e curato giorno per giorno, soprattutto per far fronte alle sfide che si ritrova ad affrontare nella società odierna. E per affrontare queste sfide, il lavoro ha bisogno di un nuovo alfabeto affinché possa essere luogo delle trasformazioni, dei cambiamenti, della costruzione di legami di comunità dove le generazioni si confrontano e si susseguono. Simili cambiamenti e sfide hanno bisogno di “architetti del nuovo lavoro”, che pongano l’individuo al centro.

Julián Carrón ha pubblicato diversi testi sul metodo educativo e sull’incertezza dell’età moderna. Tra i suoi tanti interventi e le sue riflessioni, spicca senz’altro quella legata al tema dell’emergenza lavoro dei tempi moderni, che ha esposto durante “Educazione e realtà”, convegno di apertura della mostra “Alleanza scuola lavoro. Non è mai troppo tardi”. Nella sua analisi, Carrón prova a interrogarsi sul senso del legame tra lavoro, realtà e individuo e sottolinea la necessità di “educare al lavoro” in quanto “la chiave è il desiderio di imparare”.

