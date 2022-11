Il 99,9 % circa dei soci di Bper Banca spa presenti, in rappresentanza di circa il 52,7% del capitale, ha approvato l’incorporazione di Banca Carige e di Banca Monte di Lucca nell’assemblea straordinaria convocata, insieme all’assemblea ordinaria, per questa mattina nell’auditorium di Bper a Modena.

Flavia Mazzarella e Piero Luigi Montani, presidente e ad di Bper Banca

L’integrazione di Carige, precisa Bper nella relazione ai soci, produrrà “un incremento della presenza del Gruppo Bper sul territorio nazionale, anche in zone ad oggi limitatamente presidiate”, farà aumentare la clientela del 20%, a oltre “5 milioni di clienti” grazie “agli oltre 800 mila clienti” apportati dall’ istituto ligure, e “consentirà di migliorare la redditività prospettica con benefici anche sul fronte della qualità del credito e posizione di capitale”. Le sinergie attese dall’ integrazione sono state quantificate in 155 milioni di euro lordi, che si dispiegheranno al 100% nel 2024 e al 50% nel 2023.

L’ad di Bper Piero Luigi Montani ha riferito in assemblea che è stato accordato ai dipendenti di Bper e Carige un premio di 250 euro per lo sforzo dell’operazione di integrazione. «Questa banca – ha aggiunto Montani rispondendo alle domande di un socio – è reduce da 17-18 fusioni e recentemente abbiamo portato a termine la fusione di 620 sportelli di Ubi e integrato 5.100 per cui non è che non siamo preparati su queste operazioni. Per quanto riguarda la parte di Genova abbiamo censito tutti gli immobili e l’ interesse è di valorizzarli nell’ interesse di tutti. La stessa cosa vale per le risorse, le risorse più preparate e idonee a rafforzare la struttura saranno integrate al meglio».

Composizione dell’azionariato Bper al 31/12/2021