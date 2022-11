Chiusura positiva ma cauta per le borse europee, incoraggiate dalla frenata dell’inflazione in Europa, che potrebbe indurre la Bce a rallentare il ritmo di rialzo dei tassi, ma in attesa dell’intervento di questa sera del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Il numero 1 della Fed si prevede annunci che la lotta all’inflazione non è conclusa e che la banca centrale Usa continuerà ad alzare i tassi nel 2023. Milano segna +0,59%, Francoforte +0,29%, Parigi +1,04%, Londra +1,01%. In forte aumento lo spread Btp/Bund a 196 punti (variazione +6,93%, rendimento Btp 10 anni +3,87%, rendimento Bund 10 anni +1,91%).

A Piazza Affari buon andamento del risparmio gestito, con Banca Mediolanum (+2,36%) in testa al listino principale. Bene Tenaris (+2,04%) grazie al rimbalzo del petrolio e Moncler (+2,19%) in linea con i titoli comparto, nella speranza che il governo cinese allenti le misure contro il Covid. Crollo di Telecom (-5,24%) dopo che il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alessio Butti, ha definito come «una fantasia» l’idea di parlare ancora di opa totalitaria, pur aprendo a un’opa parziale.

Sul fronte dei cambi, l’euro cala a 1,0311 dollari (da 1,0380 dollari ieri in chiusura) e 143,76 yen (144,15), mentre il dollaro/yen si attesta a 139,41 (138,86).

Il mancato accordo sul price cap a livello europeo fa ripartire le quotazioni del gas, che scambia ad Amsterdam sui 145 euro al MWh (+6,5%). Risale il greggio con il Wti di gennaio a 80,3 dollari al barile (+2,7%) e il Brent stesso mese a 85,4 dollari (+2,8 per cento).