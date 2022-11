Arca Fondi SGR ha completato oggi a Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, la piantumazione di 750 alberi che contribuiranno a riqualificare un’area di circa un ettaro ubicata ai limiti del Comune. L’obiettivo del progetto è di fornire ai residenti un’area verde, che diventi per loro fruibile nel tempo e, allo stesso tempo, ricreare una copertura arborea che contribuirà a mitigare l’inquinamento atmosferico causato dalla prossimità di strade trafficate e a ridurre l’effetto isola di calore.

Il progetto Arca Oxygen Plus è realizzato anche grazie alla fiducia dei clienti investitori nell’omonimo Fondo, distribuito da Banca Carige. Tale iniziativa prevede la messa a dimora di 12 mila nuovi alberi in diverse zone d’Italia. I boschi che verranno piantati in tale contesto entreranno a far parte del progetto nazionale Mosaico Verde, lanciato da AzzeroCO2 e Legambiente nel 2018 con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti.

«Con la piantumazione di Borghetto S. Spirito, splendida località balneare ligure – commenta Simone Bini Smaghi, vicedirettore generale responsabile della Direzione Commerciale – il progetto Arca Oxygen Plus entra nel suo secondo anno. Si tratta di un’ambiziosa attività sul territorio che ci porterà ad arricchire il patrimonio forestale italiano con 12 mila nuovi alberi. Come di consueto in Liguria, ancora una volta ci accompagna in questa tappa il nostro partner storico, Banca Carige, che è una radicata realtà sul territorio. Il nostro progetto, che coniuga attività operativa sul campo e soluzioni di investimento, può diventare realtà solo grazie a delle sinergie che portiamo avanti con la nostra rete collocatrice.”

Gianluca Guaitani, chief commercial officer di Banca Carige, precisa: «Dopo aver contribuito all’intervento di piantumazione alle foci del Magra lo scorso anno, ci spostiamo nel Ponente ligure in un’altra area di particolare valore turistico che, grazie all’iniziativa portata avanti con Arca Fondi SGR, recupera uno spazio verde importante a servizio della collettività. È un’iniziativa concreta di attenzione all’ambiente e al territorio che dimostra il grande valore espresso dalla sinergia tra la consulenza specialistica offerta dalle nostre filiali e il rigoroso approccio alla sostenibilità dei fondi Arca».