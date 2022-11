Nessuna difficoltà per i circa 800 mila clienti di Banca Carige che il 28 novembre diventeranno clienti Bper. Il trasferimento dei conti correnti avverrà in automatico nell’ultimo weekend del mese, fra il 26 e il 27. Lo garantisce Matteo Bigarelli, direttore generale di Banca Carige Gruppo Bper, intervenuto sull’argomento oggi a margine della presentazione del Premio Rapallo Beper Banca 2022, dedicato alle scrittrici italiane di narrativa e saggistica.

«Manca poco meno di due settimane – ha detto Bigarelli – le attività sono in corso, già programmate, tutto avverrà automaticamente nel corso del weekend del 26-27 novembre, siamo sereni e molto fiduciosi che tutto si svolga al meglio, senza un impatto significativo sulla clientela, grazie alla preparazione lunga e accurata che è stata fatta in questi mesi».

Qualche preoccupazione potrebbe esserci soprattutto tra i clienti più anziani… «Naturale che un po’ di preoccupazione ci sia da parte della clientela, in realtà ai clienti viene richiesto un minimo sforzo, limitato all’attivazione delle applicazioni di internet banking, tutto il resto migrerà in automatico e il cliente non sostanzialmente si accorgerà di niente, chiediamo solo questo passaggio dall’applicazione attuale a quella di Bper che richiede di accreditare le nuove password nell’applicativo. Si tratta veramente uno sforzo minimo, su cui peraltro abbiamo attivato un’attività di assistenza molto forte sia in remoto sia che fisica all’interno delle filiali per accompagnare chiunque ne abbia bisogno. Del resto questa è un’attività che per il gruppo Bper avviene in continuità con altre già gestite in passato e con una lunga programmazione».