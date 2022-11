Banca Passadore ha aderito al circuito MyBank e da oggi i correntisti avranno a disposizione una nuova opzione di pagamento digitale account-to-account: il bonifico MyBank.

I consumatori e le aziende che dispongono di un conto presso Banca Passadore & C., banca privata indipendente fondata a Genova nel 1888, potranno utilizzare la soluzione di pagamento MyBank per acquistare online beni e servizi ma anche per effettuare versamenti di tributi, tasse, utenze, bolli e altre operazioni a favore della pubblica amministrazione in sicurezza tramite il proprio online banking, senza dover condividere i propri dati sensibili, creare nuovi account o scaricare nuove applicazioni.

Con una user experience sicura, intuitiva e veloce, i correntisti di Banca Passadore potranno risolvere il pagamento in pochi e semplici click: dopo aver selezionato MyBank nella checkout page del sito su cui si sta operando, il cliente sceglie Banca Passadore ed è ridiretto nel suo online banking nel quale potrà approvare il bonifico precompilato, previo accesso con coordinate abituali.

Per la pubblica amministrazione, se il pagamento avviene tramite la piattaforma pagoPA, il cliente troverà la modalità MyBank dopo aver selezionato “Altre modalità di pagamento” o “Conto Corrente”.

Grazie al modello di collegamento diretto lanciato da Preta, la società che detiene e gestisce la soluzione di pagamento MyBank, per agevolare ulteriormente l’onboarding di nuovi Psps tramite un nuovo set di Api, Banca Passadore ne ha realizzato l’integrazione in tempi rapidi, beneficiando di ridotti costi di sviluppo e gestione.

«La rapida e agevole integrazione della nostra soluzione da parte di Banca Passadore è un’ulteriore conferma dell’efficacia funzionale del nostro MyBank Gateway, recentemente ottimizzato proprio per rendere ancora più semplice e conveniente l’onboarding di nuovi Psps − ha commentato Tarik Zerkti, ceo di Preta −. La positiva esperienza di Banca Passadore & C., a cui siamo felici di dare il benvenuto, conferma il nostro modello di collegamento diretto come prezioso strumento di inclusione, in linea con la natura dei pagamenti MyBank, che consentiranno da oggi anche ai suoi clienti un approccio sicuro e graduale al digitale, semplificandone concretamente il quotidiano».