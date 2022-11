L’asilo nido Oleandro di Genova cambia casa e si trasferisce in vico san Filippo, in un palazzo storico già sede della scuola dell’infanzia Maddalena. Una nuova collocazione che amplia anche la capienza del nido: mentre la vecchia struttura di via Balbi era in grado di accogliere 34 bambini, il nuovo Oleandro apre le sue porte a 61 piccoli da 0 a 3 anni, suddivisi in tre sezioni.

«Una collocazione in una sede rinnovata, e molto più consona alle esigenze dei bambini, che va a completare l’offerta educativa dando vita ad un vero e proprio polo per l’infanzia – spiega l’assessore del Comune di Genova alle Politiche dell’Istruzione Marta Brusoni –. Il nuovo polo Lomellini avrà il ruolo di apripista rispetto a un modello pedagogico innovativo che, come indicato dalla legge sulla Buona Scuola, si confronta e crea una comunità educante costituita da un team di educatori e insegnanti per il ciclo 0/6 anni, che dialoga con le famiglie e il territorio»

Il trasferimento ha comportato importanti lavori di modifica della struttura, precedentemente destinata per altri utilizzi. Sono stati rifatti tutti i servizi igienici, adeguandoli alle esigenze dei bimbi più piccoli, i locali spogliatoio, i servizi per gli adulti e la lavanderia.