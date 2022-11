Una nuova verifica intensiva di Amt si è svolta questa mattina nei pressi della stazione Principe. Tra le 7 e le 12 una squadra di 14 verificatori di titoli di viaggio ha controllato i passeggeri in piazza Acquaverde, all’uscita della stazione della metropolitana, in via Fanti d’Italia e in via Alpini d’Italia, sulle fermate e a bordo bus. Le verifiche sono state effettuate sulle linee urbane 1, 3, 7, 18, 20, 32, 34, 36, 38 e 54.

In cinque ore i verificatori hanno verificato i titoli di viaggio di 1.064 passeggeri, rilevando 80 situazioni irregolari: 29 passeggeri sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di 41,50 euro. Il tasso di evasione riscontrato è stato del 7,5%.

Si tratta della terza verifica intensiva svolta nell’ambito del nuovo Piano di verifica e controllo di Amt, avviato lo scorso 18 ottobre con l’obiettivo di intensificare e rendere ancora più efficaci i controlli, localizzandoli in strategici hub di interscambio o ad alta frequenza di linee, proprio come l’area circostante la stazione Principe. Le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane, affiancate ai controlli mirati e ordinari, che ogni giorno impiegano circa 70 vtv in ambito urbano e provinciale.