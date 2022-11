Amt seleziona operai meccatronici. L’annuncio della selezione è stato fatto sul sito web dell’azienda.

L’operaio meccatronico bus opera all’interno dei depositi/officine Amt collocati su tutto il territorio provinciale della Città Metropolitana di Genova (nello specifico: Sestri Levante, Carasco, Rapallo, Savignone e Campo Ligure). Svolge attività di manutenzione programmata e correttiva prevalentemente su autobus o automezzi aziendali in genere, impiegando strumentazione diagnostica dedicata, attrezzature meccaniche manuali, attrezzature tipiche di officina (ponti/colonne di sollevamento, sollevatori da fossa, etc.) e strumentazione di precisione.

Le competenze necessarie sono: conoscenza degli attrezzi di lavoro e degli utensili propri della specializzazione, delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; conoscenza dei principi di funzionamento dei motori endotermici a ciclo diesel e dei principali componenti e complessivi installati sul veicolo; capacità di analisi e ricerca guasti di tipo meccanico; capacità di analisi e ricerca guasti di tipo elettrico/elettronico ai componenti del veicolo; pratica d’uso delle apparecchiature di diagnosi su apparati elettronici; attitudine al lavoro in squadra e predisposizione al lavoro in autonomia; motivazione e disponibilità a operare su turni diurni/notturni, feriali/festivi, anche in esterna; conoscenza delle procedure e delle norme di sicurezza relative alla manutenzione di veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida; conoscenza dei principi di funzionamento dei veicoli a trazione elettrica, con alimentazione a batteria o ibrida, e dei principali componenti e complessivi installati sul veicolo o ausiliari ad esso, quali: batterie per alimentazione veicoli; sistemi di ricarica delle batterie (flash, overnight, eccetera); sistemi di regolazione e controllo delle ricariche; sistemi di monitoraggio delle batterie, eccetera.

Requisiti obbligatori

Patente di guida cat. B; esperienza documentabile di manutenzione autoveicoli di almeno 3 anni; licenza media.

Requisiti preferenziali

Patente di guida cat. D + CQC passeggeri (*): 10 punti; esperienza documentabile di manutenzione su mezzi pesanti: 3 punti per ogni anno effettivamente svolto e certificato; diploma quinquennale/quadriennale tecnico indirizzo Meccanico / Meccatronico / Elettronico / Elettrico: 5 punti; qualifica/attestato professionale indirizzo Meccanico / Meccatronico / Elettronico / Elettrico: 3 punti; a seconda delle esigenze organizzative e di organico in essere al momento dell’eventuale assunzione, la sede di lavoro sarà in uno dei depositi e delle officine di Amt di seguito specificati: Sestri Levante, Carasco, Rapallo, Savignone e Campo Ligure.

L’intero bando è consultabile qui.