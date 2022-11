Prosegue la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune della Spezia attraverso i Servizi Sociali, volta ad incentivare e far conoscere la pratica dell’affido familiare. Continua dunque l’azione divulgativa che ha preso avvio nel 2018, con nuove iniziative per tenere sempre alta l’attenzione verso un tema delicato ed importante.

«La campagna di sensibilizzazione sull’affidamento famigliare quest’anno coinvolgerà il Teatro Civico, offrendo gratuitamente lo spettacolo “Bubble Revolution” alle famiglie proprio per promuovere e sensibilizzare al tema quante più persone possibili – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – le storie di affido familiare sono particolarmente ricche e toccanti, e durante il pomeriggio si potranno ascoltare diverse testimonianze e ricevere tutte le informazioni dedicate. La speranza è che qualche famiglia esca dal Civico con l’intenzione di prendere contatti con gli uffici dei servizi sociali del Comune, che ringrazio per il loro lavoro, e decida di accogliere un altro componente nella propria casa e famiglia».

Quest’anno si realizzerà un evento di visual show, una forma di arte leggera e delicata, che mischia semplici elementi della natura quali “Acqua, aria e sapone”. Lo spettacolo dal titolo “Famiglia e (’) magia” avrà luogo sabato 3 dicembre al Teatro Civico alle ore 18,30. Uno show poetico e surreale dove musica, colori, luci e materia si fondono, creando bolle di ogni forma e colore, che prendono vita, mutano e si trasformano proprio come avviene con gli antidoti della solidarietà, dell’amicizia e dell’amore. Le bolle di sapone, per raccontare con leggerezza e sublime bellezza la fragilità impalpabile e la forza mutativa che alcune storie portano con sé. Una serata all’insegna dello stupore che intende condurre lo spettatore in un mondo magico che esiste in ognuno di noi.

Lo spettacolo sarà realizzato da Marco Zoppi, uno dei più grandi bubble artist del panorama mondiale. L’artista ha esportato lo show BuBBles Revolution in 4 continenti in quasi 60 paesi nel mondo: New York, Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi, Madrid, Hong Kong. I suoi numeri, presentati anche a “Le Plus Grand Cabaret du Monde” di Parigi, sono stati recentemente notati anche dalla International Magician Society di New York che gli ha conferito il Merlin Award come Miglior Bubble Artist Europeo.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione al numero telefonico 348/5486820 oppure inviando una mail a: affidofamiliare@comune.sp.it