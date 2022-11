È stata aperta a Genova la prima Casa dei rider cittadina.

Si trova in via della Maddalena 31r ed è un punto di appoggio polifunzionale a disposizione di tutti i lavoratori del delivery. All’interno della Casa dei rider i lavoratori potranno riposarsi, ripararsi dalle intemperie, ricaricare il telefono o il mezzo ciclabile, utilizzare i servizi igienici e sanitari.

In questo spazio, i Rider, troveranno un operatore che li accoglierà e che potrà fornire loro informazioni utili all’accesso ai Centri di prossimità, per valutare possibili opportunità di evoluzione occupazionale.

«La cronaca ci racconta sempre più spesso storie di rider sottopagati e che per consegnare in tempo rischiano o addirittura perdono la vita – dice l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – pffrire a questi lavoratori uno spazio sicuro è un qualcosa che come giunta e come consiglio abbiamo voluto fortemente: la tutela dei lavoratori deve essere una priorità e speriamo che con l’inaugurazione della Casa dei Rider si possa migliorare la condizione lavorativa di questi lavoratori che senza sosta lavorano e hanno lavorato anche in pandemia per soddisfare i nostri bisogni».

Nel dettaglio presso lo spazio di via della Maddalena 31 r i rider possono trovare:

– Riparo nelle giornate fredde e di pioggia o calde in estate;

– Wifi gratuito;

– Servizi igienici;

– Parking per bici e attrezzi disponibili per piccole manutenzioni che possono svolgere in autonomia;

– Angolo caffè-thè (gratuito);

– Eventuale ricarica per le bike elettriche;

– Possibilità di cogliere opportunità lavorative (newsletter 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗧𝗮𝗽𝗽𝗲 e bacheca con offerte di lavoro);

– Mediatore culturale a disposizione (in orari prestabiliti);

– Possibilità di organizzare brevi moduli informativi e di approfondimento sulla sicurezza del lavoro e della sicurezza stradale.