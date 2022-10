Zuppa alle uova, una ricetta molto semplice e adatta a salutare l”inizio dell’autunno. L’abbiamo ripresa dai ricettari di Ratto (1863) e Rossi (1865) che la riportano ciascuno con qualche variante.

Ingredienti: 100 grammi di burro, una cipolla bianca, due cucchiai di farina, 1,5 litri d’acqua, 10 rossi d’uova, sale, parmigiano grattugiato, quattro-sei fette di pane tostato.

Procedimento. Tritate molto, molto fine la cipolla e mettetela a soffriggere nel burro in pentola – meglio se questa è del tipo antiaderente – mescolando il trito quasi di continuo con un cucchiaio di legno in modo che non bruci. Quando il trito inizierà a prendere colore aggiungete la farina, rimescolate bene e dopo due-tre minuti versate nella pentola l’acqua con il sale necessario. Intanto tostate le fette di pane e sbattete in una ciotola i rossi d’uovo. (Ovviamente non buttate via bianchi, cercate di utilizzarli in altre ricette, per esempio per le meringhe, per vari altri tipi di dolci, per i fritti).

Fate bollire l’acqua per una decina di minuti, controllando che non si formino grumi di farina, quindi versatela in una zuppiera e aggiungete i rossi d’uovo, rimescolandoli subito e velocemente in modo che non si rapprendano. Condite con abbondante parmigiano grattugiato. Disponete nei piatti le fette di pane tostato e la zuppa.

Potete accompagnare questo piatto con un Valpolcevera Bianco.

Placet experiri!