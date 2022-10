Per l’attività di messa in sicurezza del sottopasso di corso Europa che insiste su via del Commercio, dal 12 al 29 ottobre (esclusi giorni festivi e prefestivi) saranno attuati alcuni provvedimenti di modifica alla viabilità di alcune strade nel quartiere di Nervi.

In via del Commercio dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo, da domani al 29 ottobre:

divieto di transito a partire dall’intersezione con via Oberdan per i primi 70 metri fino all’intersezione con via Pagano;

divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti nei tratti interessati ai lavori.

In via Pagano:

doppio senso di marcia nel tratto tra l’intersezione con via del Commercio e l’attraversamento pedonale al termine della tracciatura del capolinea della linea bus Amt 17;

senso unico alternato regolato da movieri nel tratto compreso tra il sopracitato attraversamento pedonale e via Oberdan;

limite di velocita max di 30 km/h.

In via Biasoli:

I veicoli diretti in via Oberdan giunti all’intersezione con via Pagano, hanno l’obbligo circolatorio antiorario per via del Commercio e devono immettersi nella disciplina viaria indicata sopra con obbligo d’arresto all’intersezione con via del Commercio, nel tratto in cui è ripristinato il doppio senso di circolazione.

In via Oberdan – dalle ore 16 del 12 alle 5 del 29 ottobre:

divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti nel tratto tra il civici 45N e 51N.

Nello stesso tratto è spostato il capolinea della linea bus Amt 17.

Anche Amt comunica le modifiche ai percorsi dei bus:

Mercoledì 12, giovedì 13, venerdì 14 ottobre ogni giorno dalle ore 22.00 alle ore 5.00, le linee 15, 17/, 517, 607, 617, N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato:

Linea 15

Direzione Levante: i bus, giunti in via Oberdan, percorreranno la rotatoria per immettersi nuovamente in via Oberdan dove effettueranno regolare fermata.

Direzione Ponente: i bus, dopo aver effettuato la fermata, riprenderanno regolare percorso.

Linea 17/, 617, N2

Direzione Levante: i bus, giunti in via Oberdan, percorreranno la rotatoria ed effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione Ponente: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Oberdan, riprenderanno regolare percorso.

Linea 517

Direzione Cimitero Nervi: i bus, in partenza dal capolinea di largo Pesce, transiteranno per via Pagano, via del Commercio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Capolungo: percorso regolare.

Linea 607

Direzione Levante: i bus, giunti in via Oberdan, accederanno direttamente a largo Pesce, dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione Ponente: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di largo Pesce, proseguiranno per via Oberdan, dove riprenderanno regolare percorso.