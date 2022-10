Gli stabilimenti di Dego e di Carcare di Verallia, primo produttore europeo di contenitori in vetro per alimenti e bevande, verranno dotati di impianti fotovoltaici per l’autoapprovvigionamento dell’energia elettrica.

Per la realizzazione degli impianti − informa l’agenzia Dire − Verallia si affiderà all’azienda energetica Edp: l’accordo coinvolge 5 stabilimenti produttivi in Italia, oltre ai due liguri ci sono anche quelli di Gazzo Veronese (in provincia di Verona, il primo che entrerà in funzione), di Villa Poma (Mantova) e di Lonigo (Vicenza).

La realizzazione dei 5 impianti verrà completata entro il 2023 e, complessivamente, il progetto coprirà un’area totale di circa 142 mila metri quadrati e comporterà l’installazione di oltre 27 mila pannelli per 15 MWp di potenza totale installata.

Il progetto è il più importante sottoscritto da Edp con un unico cliente a livello nazionale per la generazione solare distribuita. Il progetto consentirà a Verallia di autoprodurre una quota dell’energia elettrica aumentando la propria performance di sostenibilità ambientale attraverso una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera di circa 8 mila tonnellate l’anno (pari alle emissioni annuali di circa 7.000 automobili non elettriche).