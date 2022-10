Confindustria La Spezia organizza per il prossimo 25 ottobre un evento dal titolo: “Le opportunità della transizione energetica: le comunità energetiche e gli investimenti in fonti rinnovabili”.

L’appuntamento, sviluppato in sinergia con Regione Liguria e Ire Liguria, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Spezia, vuole essere un’occasione per affrontare i temi della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei vantaggi derivanti dalla costituzione di comunità energetiche, nonché le opportunità di finanziamento per sostenere tali investimenti.

Analizzare le esperienze scientifiche nel settore ed illustrare tecnicamente alle imprese cosa significa iniziare un percorso di innovazione tecnologica e di transizione energetica, sono gli obiettivi che si intendono raggiungere in questo pomeriggio di approfondimento.

«Confindustria La Spezia è fortemente impegnata ad affiancare le aziende interessate ad intraprendere un percorso di transizione energetica – dichiara il presidente Mario Gerini – l’incontro di oggi desidera aprire un focus operativo sul tema, evidenziando le opportunità e facendo emergere vantaggi e svantaggi. Occorre stimolare un profondo cambiamento per realizzare la transizione verde. Occorre creare le condizioni per favorire l’economia circolare e lo sviluppo di fonti di energia alternative, insieme alla promozione dell’autoconsumo dell’energia in loco, contestualmente alla produzione da impianti a fonte di energia rinnovabile».

Aprirà i lavori il presidente di Confindustria La Spezia Mario Gerini; relazioneranno due esponenti di Ire Liguria: Walter Geloso su “Efficientamento dei processi produttivi e bandi di finanziamento: diagnosi energetiche, buone pratiche e casi studio” e Silvia Bovio su “Le Comunità Energetiche Rinnovabili – Nuove opportunità per le imprese”.

Seguiranno le testimonianze aziendali di Paolo Bertetti (Sanlorenzo spa); Ettore Antonelli (Società Acquedotti Tirreni spa); Luca Bergonzoli (Integra srl).

Chiuderà, l’intervento di Gabriella Drago direttore del dipartimento Sviluppo economico della Regione Liguria (Settore Competitività) con “Sostegno agli investimenti: i Fondi Strutturali Regione Liguria 2021 – 2027 sul tema energetico”.

L’evento è gratuito e aperto a tutte le aziende interessate.

Ai partecipanti iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Spezia verranno riconosciuti crediti formativi.