Durante la decima edizione della Borsa Internazionale del turismo culturale, nella giornata dedicata alla tecnologia, il 18 ottobre si terrà la premiazione del Top of The Pid Mirabilia nello storico Teatro Eleonora Duse di Genova.

Il convegno “Mirabilia: alla ricerca di nuove connessioni per il turismo e la cultura” comincia alle 9:30, sarà animato da Roberta Milano, travel & tourism marketing strategist, e articolato in un momento di saluti istituzionali, tre panel tecnici l’innovazione quale motore di sviluppo di un’offerta turistico-culturale smart, l’industria culturale creativa un asset di Mirabilia, innovazione e digitale le opportunità dall’Europa e i due momenti dedicati alla collaborazione tra Associazione Mirabilia e Rete dei Punti Impresa Digitale.

Il primo momento comincia alle 12 con l’intervento di Daniele Pucci, ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia e responsabile del laboratorio Artificial Mechanical Intelligence che spiegherà cos’è il metaverso e farà una panoramica sulle tecnologie abilitanti, si concluderà con il lancio del progetto “Connessioni” attraverso le presentazioni dei primi tre prototipi di progetti che sono nati dai match tra imprese e fornitori tecnologici e che illustreranno la loro esperienza.

Il secondo momento è quello dedicato alla premiazione del Top of the Pid Mirabilia: ad aprire i lavori alle 12:30 il direttore di Dintec Antonio Romeo che presenterà le tre aziende finaliste e farà un intervento sui nuovi strumenti che i Pid mettono a disposizione delle imprese. I pitch delle finaliste saranno di 3 minuti ciascuno dove descriveranno il progetto innovativo in ambito turistico alla platea presente in sala.

Le aziende sono state selezionate da una giuria tecnica formata da digital specialist e coordinator dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio di Genova, Chieti-Pescara, Basilicata, Treviso-Belluno Dolomiti e Sassari.

Oltre alle tre aziende che andranno sul podio si presenteranno anche le imprese scelte dalla giuria tecnica per ricevere una menzione speciale.

La votazione del pubblico rappresenta la novità di quest’anno e avverrà subito dopo i tre Ted. I vertici delle Camere di Commercio e i rappresentanti dei Pid riceveranno dei gettoni in stampa 3D ognuno di un colore diverso e abbinato a un’impresa con cui potranno esprimere la loro preferenza. I risultati saranno annunciati a conclusione della giornata con la consegna dei premi.

I premi in palio sono: per il primo classificato un assegno del valore di 3 mila euro mentre il secondo e il terzo classificato potranno beneficiare di un soggiorno per due persone in uno dei territori Mirabilia rispettivamente di 1 settimana e di 1 weekend.

Le imprese che hanno partecipato all’edizione 2022 del premio sono sedici con i progetti più disparati: da eCommerce e gestionali per la vendita di prodotti tipici e la gestione virtuale dell’accoglienza a soluzioni di mobilità e turismo sostenibile con visite virtuali e allestimenti sensoriali fino ad applicazioni pensate per ristoranti e agricoltori con lo scopo di far vivere ai turisti esperienze enogastronomiche e culturali.

Il Top of The Pid è l’appuntamento nazionale della Rete Pid per premiare i progetti di imprese, singole o associate, che hanno saputo innovare i prodotti o i modelli di business grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali. Dal 2021 è stata lanciata anche l’edizione Mirabilia nata dalla collaborazione fra i Pid e l’Associazione Mirabilia per premiare le soluzioni più innovative sviluppate in ambito turistico con lo scopo di valorizzare, promuovere e innovare il patrimonio culturale e paesaggistico dei 31 siti Unesco di 18 Camere di Commercio.

Tale collaborazione è nata nel 2020 in piena pandemia con un piano di comunicazione per far conoscere virtualmente i territori e gli imprenditori che fanno parte di Mirabilia, è continuata con la creazione di un’edizione apposita del premio e sta proseguendo con un nuovo progetto “Connessioni” per i match tra imprese e fornitori tecnologici.

A conclusione del convegno ci sarà la visita ai laboratori di robotica nela sede di San Quirico dell’Iit.