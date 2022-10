Costa Edutainment è tra le migliori 100 realtà imprenditoriali sostenibili in Italia. Il riconoscimento arriva da Credit Suisse e Kon Group che le hanno assegnato il Sustainability Award, premio riservato alle aziende italiane che si sono distinte per processi di innovazione coniugati a sviluppo sostenibile, responsabilità sociale e rispetto dell’ambiente.

Il premio conta sulla partnership scientifica di Altis Università Cattolica, la prima scuola di management responsabile in Italia, sulla partnership tecnica di RepRisk, società svizzera, leader mondiale e pioniera nel settore data science, specializzata nel fornire ricerche e analisi sui rischi ambientali, sociali e di governance (rischi Esg) di aziende e progetti nel mondo, e sulla mediapartnership di Forbes.

Costa Edutainment è specializzata nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica.

La parola Edutainment, fusione di Education e Entertainment, definisce al meglio la missione della società: rispondere alla crescente domanda di un uso qualitativo del tempo libero, coniugando cultura, educazione, spettacolo, emozione e divertimento in esperienze uniche e significative.

Gestisce oggi 12 strutture a livello nazionale e internazionale: in Liguria l’Acquario di Genova, uno dei più grandi acquari in Europa, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo, dal 2022, la Città dei bambini e dei ragazzi e, da luglio 2022, il parco acquatico Le Caravelle e il villaggio Ciribì a Ceriale; sulla riviera romagnola l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura, e in Toscana l’Acquario di Livorno. Gestisce inoltre il Mediterraneo Marine Park a Malta.

«Siamo felici di essere stati selezionati tra le 100 aziende più sostenibili – commenta Giuseppe Costa, presidente di Costa Edutainment – perché è un riconoscimento che valorizza il nostro costante impegno in sostenibilità. E questo non è più solo un obiettivo strategico per le imprese che vogliono generare impatti positivi ma è sempre più urgente e necessario che sia integrato nei modelli di business di tutte le realtà pubbliche e private per costruire un futuro in cui è possibile l’interconnessione della dimensione ambientale, sociale ed economica, nell’interesse di tutti».

Del gruppo fa parte anche C-Way, il tour operator dell’edutainment nato dalla collaborazione tra Costa Edutainment e Opera Laboratori Fiorentini, che, grazie alla profonda conoscenza e presenza sul territorio italiano, propone viaggi costruiti “su misura” spesso combinati con ingressi a musei, mostre, acquari ed impreziositi da elementi di esclusività.

Costa Edutainment conta ad oggi oltre 13 milioni di visitatori all’anno gestiti direttamente o tramite le proprie partecipate.

Costa Edutainment, associata all’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) dal 2022, nel percorso di crescita che ha intrapreso in circa trent’anni di attività, ha consolidato il suo impegno nella sostenibilità con l’obiettivo di produrre impatti positivi sociali ed ambientali nei territori in cui opera. Infatti Costa Edutainment, nel suo modo di intendere il proprio business, si propone di valorizzare in modo bilanciato gli aspetti economici, sociali e ambientali, con la convinzione che il valore dell’impresa possa crescere maggiormente quando integra i criteri Esg (Enviromental, Social, Governance) all’interno dei processi aziendali.