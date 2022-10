l mondo delle spedizioni internazionali, di cui Genova rappresenta da sempre uno dei principali centri nevralgici, celebra il matrimonio tra due storiche aziende del territorio.

a.hartrodt italiana srl, società del gruppo a. hartrodt, fondato ad Amburgo nel 1887 ed operante in Italia dal 1960, annuncia l’acquisizione del pacchetto azionario di Fratelli Gambetta srl, fondata a Genova nel 1965 da Gerolamo e Arturo Gambetta e tutt’ora gestita dal figlio di quest’ultimo, Giulio, e da sua moglie Elisabetta.

«Un’operazione perfetta, che coniuga gli elementi distintivi di a. hartrodt, in primis il network internazionale di oltre 120 uffici, con la profonda conoscenza del mercato locale di Fratelli Gambetta» commenta Maurizio Fasce, amministratore delegato regionale del gruppo tedesco per l’area Mediterraneo ed Africa, a cui fa eco Alberto Verardo, amministratore delegato aggiunto, sottolineando che «l’acquisizione si basa su una profonda condivisione dei valori fondanti delle due aziende».

Giulio Gambetta, che ha basato il successo della sua azienda sui principi della sana imprenditoria di vecchia scuola, aggiunge «La storia della nostra azienda e l’esperienza maturata in decenni di attività, ci hanno permesso di essere resilienti all’impatto che l’epidemia da Covid-19 ha avuto sul mondo dei trasporti e della logistica, portandoci a studiare nuove strategie volte a rafforzare il ruolo della nostra professione, contrastando le politiche di disintermediazione implementate da alcuni carriers. Come affermava Eraclito, “panta rei”, tutto scorre. Cosi anche noi siamo pronti a percorrere nuove strade, trovando in a. hartrodt il partner ideale, con il suo grande network in continua espansione ma al tempo stesso la nostra stessa vocazione al servizio tailor made».

Per celebrare l’unione tra le due aziende è volato da Amburgo Felix Wenzel, managing Partner del gruppo a. hartrodt, che commenta così l’operazione di acquisizione «È un grande onore per me dare il benvenuto alla famiglia Gambetta e al suo team nel nostro network e cultura globale. La F.lli Gambetta combina una solida attività di spedizione e di attenzione al cliente con profonde radici locali, il che si adatta perfettamente al nostro modo di intendere l’impegno con la comunità locale e di renderla un po’ più globale. Siamo molto orgogliosi di aver avuto l’opportunità di acquisire e custodire nel futuro una gemma così preziosa».