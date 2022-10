Lunedì 24 ottobre dalle 10.30 Save the woman organizza a Villa Migone, a Genova un evento esclusivo per le imprese del territorio: un panel di esperte della nuova certificazione di parità di genere e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno su temi della sostenibilità sociale. Nuove possibilità in ambito di opportunità per le donne sono offerte da uno strumento innovativo, che può rivelarsi anche un’arma importante per la creazione di un business più sostenibile.

Save the Woman, da sempre al fianco delle donne e al lavoro sui temi del contrasto alla violenza di genere, sostiene le iniziative di empowerment femminile e di ogni misura che possa rendere le donne più indipendenti, forti, e attive nella società. L’evento “Crescita in parità” contribuisce a diffondere la consapevolezza sulla nuova certificazione, attraverso l’incontro tra imprese ed esperte.

Interverranno ad approfondire l’argomento, a rispondere alle domande e a chiarire ogni dubbio: Laura Amoretti, consigliera di parità della Regione Liguria, Simonetta De Luca Musella coordinatrice Uni/gl04 parità di genere e founder Diellemme, una delle prime aziende italiane ad aver conquistato la certificazione, Daniela Asaro head of Healt & Well-Being Certification Strategic Center di Rina Service spa, l’ente certificatore che si occupa di valutare le aziende che la richiedono, Alessandra Grasso, comunicazione Agorà Coop e delegata Ferpi Liguria, Georgia Cesarone presidente di Cti Liguria, Anita Falcetta founder di Women of Change Italia, Andrea Catizone legal advisor su gender equality – diversity and inclusion, Adriana Valgoglio Gambato responsabile Task Force Lavoro Impresa di Fidapa Bwp Italy Distretto Nord Ovest, Maria Gabriella Trirepi presidente di Fidapa sezione di Finale Ligure. Modera l’incontro Rosella Scalone, founder di Save the Woman.

Ferpi Liguria promuove l’evento, mettendo in risalto il ruolo della comunicazione sociale e delle strategie d’impresa che sono alla base del cambiamento.

Ospite dell’evento l’artista Fae A. Djeraba Plasticienne italo-franco-tunisina autrice della serie “New read #nonabbandoniamole”, che esporrà nelle sale di Villa Migone una delle sue opere più famose.

La certificazione di parità di genere attesta che un’azienda adotta misure per ridurre i divari su opportunità di crescita, gestione delle differenze di genere e tutela maternità. La legge 162/2021 nasce con l’idea di migliorare la condizione delle donne nei luoghi di lavoro, riducendo le differenze sul piano retributivo e di crescita professionale tra i generi.

Per info e iscrizione: presidente@savethewoman.org