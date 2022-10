Procede il piano straordinario di asfaltature comunali di Sarzana. Un piano per il quale palazzo Roderio ha stanziato 750 mila euro nel 2021 e 1,3 milioni nel 2022, partendo dalle priorità per programmare un intervento nel medio periodo su tutto il territorio comunale.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alle prescrizioni alla circolazione stradale provvisoria istituita nelle vie interessate dal comando di polizia locale proprio per consentire i lavori di rifacimento e asfaltatura delle vie interessate.

Da ordinanza n.256 del comandante dei vigili Ilaria Benassi, domani 21 ottobre in via Lago – tratto da Canale Lunense per 300 metri – dalle ore 8 alle ore 19 è istituita la chiusura al transito veicolare; il 31 ottobre prossimo viene invece istituito il divieto di sosta unico alternato di marcia veicolare regolato da movieri in via Falcinello dal civico 190 al civico 204.

Si concluderanno domani 21 ottobre i lavori di asfaltatura in via Paganino e in via Privata Giorgi dove sono programmati interventi di ripristino del manto stradale per la cui esecuzione dalle ore 8 alle ore 18 è previsto il restringimento della carreggiata, il divieto di sosta veicolare e l’istituzione del senso unico alternato (ordinanza n.258 della Polizia Locale).

Verranno conclusi sempre nella giornata di domani 21 ottobre gli asfalti in corso lungo viale Mazzini e via Aurelia lato Pisa per le quali con ordinanza n.257 della Polizia Locale dalle ore 8 alle ore 18 è istituito il senso unico alternato di marcia veicolare nel tratto di viale Mazzini fino all’incrocio con via Panoramica per 100 metri e il divieto di sosta nel tratto da incrocio via Panoramica per 100 metri all’incrocio rotatoria viale Mazzini con Aurelia Lato

Pisa a civico 67.

Si ricorda infine che, oltre agli interventi in corso, per il piano 2022 sono in corso le gare, per un importo complessivo di oltre un milione di euro di asfaltature in città.