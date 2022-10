La mostra di Rubens a Palazzo Ducale ha ispirato l’edizione autunnale dei Rolli Days (14-16 ottobre). Undici dei dodici piani nobili dei palazzi di via Garibaldi saranno aperti al pubblico. Proprio quei palazzi che Rubens elogiò nella sua pubblicazione “Palazzi di Genova” (1622, quest’anno ricorre dunque il 400esimo anniversario) dopo averli visitati nei primi anni del 1600. Il pubblico ha già risposto molto bene: le prenotazioni a una settimana dall’evento hanno già superato quelle totali dell’edizione di maggio.

Sarà possibile esplorare oltre 40 tra palazzi, ville e altri siti.

L’evento che celebra i Palazzi dei Rolli di Genova, Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2006, quest’anno ha un primato: «Saranno 86 − dice il sindaco di Genova Marco Bucci − mai così tanti, i giovani professionisti della cultura che permetteranno di vivere il patrimonio culturale cittadino nel ruolo di divulgatori scientifici. Lo racconteranno anche in genovese. Proprio in questi minuti è uscita anche la proposta di creare un’accademia per la formazione di divulgatori ed è un’ottima idea».

Per l’occasione sarà possibile vedere un dipinto di Rubens nel palazzo di via Garibaldi 5 (Palazzo Angelo Giovanni Spinola): il ritratto di Maria Doria Pavese che ha un “gemello” proprio nella mostra di Rubens al Ducale. «Si tratta di un dipinto che ritrae la donna ai margini di una grotta nella villa di Sampierdarena che porta il suo nome − racconta Giacomo Montanari, curatore scientifico dei Rolli Days − un posto unico al mondo. Il quadro al Ducale abbiamo assodato che non ritrae la stessa persona, ma il luogo è molto simile». Le collezioni pittoriche sino alla fine del 1500 non erano molto diffuse, ma iniziano a esplodere. Il ritratto diventava una modalità con cui presentarsi.

Montanari racconta che Angelo Giovanni Spinola era il ricchissimo banchiere di Carlo V d’Asburgo e la magnificenza traspare in questo edificio monumentale fatto di scaloni, archi, salone maggiore, in scala basilicale. «Tutti gli affreschi, sono sette i salotti affrescati tra fine 1500 e inizio 1600, descrivono le vite dei Cesari per raccontare quanto Cesare prima e Ottaviano poi, fossero stati ottimi Principi. In quel momento si giustificava la monarchia degli Asburgo. I genovesi parlavano al pubblico attraverso le immagini, si capiva il loro allineamento politico e i palazzi diventavano strumento di dialogo nei confronti dell’Europa. L’Unesco lo ha capito: i Rolli sono l’esempio di come l’architettura decorata diventi strumento di rappresentazione dell’aristocrazia».

I luoghi di Rubens non saranno però gli unici protagonisti: la prossima edizione dei Rolli

Days sarà anche l’occasione per tornare in un rinnovato e riallestito Palazzo Rosso, e di

scoprire il settecentesco Appartamento di Anton Giulio Il Brignole Sale, aperto al pubblico

per la prima volta da poche settimane.

I Rolli Days regalano anche due novità: l’apertura del palazzo arcivescovile, con i suoi

arazzi, gli affreschi di Luca Cambiaso e altre opere affascinanti e il Conservatorio dei Fieschi, dal 1763, un’opera pia laica che conserva al suo interno la particolare chiesa, la quadreria della Fondazione, le stupende statuine da Presepe di scuola genovese, gli importanti archivi della famigl ia Fieschi e del Conservatorio stesso.

Un terzo dei posti disponibili è ancora prenotabile. Il numero di ingressi attesi si attesta complessivamente attorno ai 70 mila. Confermata l’offerta di visite guidate con traduzione in Lis e di visite riservate alle persone con disabilità psicosensoriali e cognitive in modalità lenta e condivisa. In questa occasione verranno anche ospitati all’interno dei Palazzi dei Rolli profughi sordi dalla guerra in Ucraina con visite e traduzione in lingua dei segni ucraina.

Anche questa edizione dei Rolli Days riempirà numerosi spazi cittadini di cultura e di

emozioni, con un interessante programma di spettacoli teatrali e musicali, a Palazzo Tursi e

in tutto il centro città dove, negli orari di apertura dei palazzi verrà anche riproposta la grande isola pedonale tra via Garibaldi, piazza Fontane Marose e via XXV Aprile.

L’edizione di ottobre 2022 dei Rolli Days è dedicata a Fiorenzo Toso (1962 – 2022),

linguista, filologo, eccezionale conoscitore della lingua genovese e suo appassionato

divulgatore a livello nazionale e internazionale. Il suo contributo alla conoscenza della

cultura genoyese è stato, è e sarà inestimabile per la città.

Per l’occasione i Musei Nazionali di Genova (Palazzo Reale e Palazzo Spinola) saranno aperti a ingresso gratuito venerdì dalle 9 alle 19, sabato dalle 9 alle 22 e domenica dalle 10 alle 18.

Qui tutte le informazioni e le prenotazioni dove sono anche disponibili informazioni e

aggiornamenti sugli eventi collaterali.

Sponsor istituzionali: Iren, Esselunga, Banca Carige. Sponsor: Finsea.

I SITI APERTI

I PALAZZI

Palazzo Antonio Doria (Spinola – Prefettura di Genova)

largo Eros Lanfranco – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

Palazzo Paolo e Nicolò Interiano (Pallavicino)

piazza Fontane Marose 2 – venerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10-13 e 15-18

Palazzo Agostino Pallavicino

via Garibaldi 1 – venerdì ore 16.30-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

Palazzo Pantaleo Spinola (Gambaro)

via Garibaldi 2 – sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Franco Lercari (Parodi)

via Garibaldi 3 – venerdì ore 17-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

Palazzo Tobia Pallavicino

via Garibaldi 4 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-15

Palazzo Angelo Giovanni Spinola,

via Garibaldi 5 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-15; domenica ore 10-19

Palazzo Gio Battista Spinola (Doria)

via Garibaldi 6 – domenica ore 10-18

Palazzo Nicolosio Lomellino

via Garibaldi 7 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

Ingresso a pagamento consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Niccolò Grimaldi (Palazzo Tursi)

via Garibaldi 9 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco)

via Garibaldi 11 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

Palazzo Baldassarre Lomellini

via Garibaldi 12 – venerdì ore 14-15:30; sabato ore 9-10.30 e 13.30-15.30

Palazzo Gio Francesco e Ridolfo Brignole Sale (Palazzo Rosso)

via Garibaldi 18 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Gerolamo Grimaldi (Palazzo della Meridiana)

salita San Francesco 4 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19.

Atrio e colonnato ingresso libero; salone del Cambiaso € 3; biglietto mostra ridotto per tutti a € 8; biglietto combinato Salone del Cambiaso+ mostra: 10 euro

Palazzo Giacomo Patrone (Lomellini)

largo Zecca 2 – venerdì ore 15-18; sabato ore 10-18; domenica ore 10-18

Palazzo Gio Francesco Balbi

via Balbi 2 – sabato e domenica ore 10-19

Palazzo dell’Università

via Balbi 5 – sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Stefano Balbi (Palazzo Reale)

via Balbi 10 – venerdì 9 – 19, sabato 9 – 22, domenica 10 – 18

Palazzo Gio Battista Centurione (Andrea Pitto)

via del Campo 1 – sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Francesco Grimaldi (Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola)

piazza di Pellicceria – venerdì 9 – 19, sabato 9 – 22, domenica 10 – 18

Palazzo Ambrogio di Negro

via San Luca 2 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

Palazzo Doge Ferretto

piazza Ferretto 1 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

Palazzo Sinibaldo Fieschi

via San Lorenzo 17 – sabato e domenica ore 10-12:30 e 15-18

Palazzo Vincenzo Imperiale

piazza Campetto 8 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-20; domenica ore 10-19

Ingresso a pagamento € 5

Palazzo Nicolò Spinola (Franzone)

via Luccoli 23 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

Palazzo Lercari Spinola

via Orefici 7 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-19; domenica ore 10-19

Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Doria De Fornari

piazza De Ferrari 4 – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-19; domenica ore 10-19

LE VILLE

Villa Spinola di San Pietro

via San Pietro 2 – sabato e domenica ore 10-16:30

Villa Giustiniani Cambiaso

via Montallegro 1 – sabato e domenica ore 10-19. Consigliato da Radio Monte Carlo

Villa Pallavicino delle Peschiere

via San Bartolomeo degli Armeni 5 – sabato e domenica ore 10-19

Villa del Principe

piazza del Principe 4 – venerdì ore 10-19; sabato ore 10-21 e domenica ore 10-19

Ingresso a pagamento € 6.

Villa Imperiale Scassi

largo Gozzano 3 – sabato e domenica ore 10-16

ALTRI SITI

Palazzo Arcivescovile

piazza Matteotti 4 – venerdì ore15-19; sabato ore 15-19; domenica ore 10-19

Conservatorio Fieschi

Mura dello Zerbino 16 – sabato e domenica ore 10-19

Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Banca CARIGE

via Cassa di Risparmio 15 – sabato e domenica ore 10-19

Teatro Carlo Felice

passo Eugenio Montale 4 – venerdì 12.30-15.30; sabato 12.30-15.30; domenica 13.30-16.30

Archivio di Stato

piazza di S. Maria in via Lata 7 – sabato e domenica ore 10-18

Albergo dei Poveri

piazza Emanuele Brignole 2 – sabato e domenica ore 10-19 (ultimo accesso 18)

Ingresso a pagamento € 4.

Archivio del Magistrato di Misericordia

via dei Giustiniani 15 – sabato e domenica ore 10-12.30 e 14-18

Basilica delle Vigne – Kalatà Experience

piazza delle Vigne – venerdì ore 16, 17.30, 18, 19.30; sabato e domenica ore 10, 11.30, 12, 13.30, 14.30, 16, 16.30, 18 Ingresso a pagamento € 2.

VISITE SPECIALI E TOUR GUIDATI

Rolli in Zenéise (visite in genovese) gratuite, prenotazione obbligatoria su https://www.happyticket.it/genova/prenota-biglietti/367-.htm

Palazzo Spinola Gambaro (domenica h. 11:20 – h. 16:40)

Palazzo Tobia Pallavicino (venerdì h. 17, sabato h. 11:20 – h. 17)

Visite in francese gratuite, prenotazione obbligatoria su https://www.happyticket.it/genova/prenota-biglietti/369-.htm

Palazzo Spinola Doria (domenica h. 10:40 – h. 14:20)

Palazzo Angelo Giovanni Spinola (sabato h. 11.20 – h. 13.40)

Visite in inglese gratuite, prenotazione obbligatoria su https://www.happyticket.it/genova/prenota-biglietti/368-.htm

Palazzo Tobia Pallavicino (domenica h. 10:20)

Palazzo Spinola Franzone (sabato h. 11:40 – h. 17:40)

Palazzo Doria de Fornari (venerdì h. 15:40 – h. 18)

Visite in Lis

Palazzo Centurione Pitto h. 11

Palazzo Ambrogio di Negro h. 14

PERCORSI GUIDATI CENTRO STORICO E PALAZZI DEI ROLLI a cura del Comune di Genova

Info, prenotazione e tariffe su: https://www.visitgenoa.it/it/rolli-days-genova-ottobre-2022-strade-e-palazzi-da-vivere

Le visite possono essere acquistate anche presso lo IAT – Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di via Garibaldi 12R

Tour 1: Palazzo Angelo Giovanni Spinola e Palazzo Prefettura

Tour 2: Palazzo Spinola Gambaro e Palazzo Spinola Lercari

Tour 3: Palazzo Agostino Pallavicino e Palazzo Doge Ferretto

Tour 4 solo in inglese: Palazzo Spinola Franzone and Palazzo Doria de Fornari;

Buy your ticket on: https://www.visitgenoa.it/node/11007

ALTRI TOUR

Percorsi a cura di Explora: https://www.exploratour.it/rolli-days/