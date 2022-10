Ulteriore passo in avanti per la rinascita dell’area ex Miralanza nel quartiere Rivarolo, in Valpolcevera. Nei prossimi giorni verrà portato in giunta regionale per l’approvazione il Piano Urbanistico Operativo del progetto di rigenerazione urbana relativo alla sede dismessa della fabbrica che produceva saponi.

«La rigenerazione urbana – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – rappresenta una priorità del nostro mandato Il progetto di riqualificazione dell’ex Miralanza restituirà ai cittadini, dopo anni di abbandono, un’area di oltre 10 mila metri quadri, che versava in uno stato di degrado. Sull’ex area industriale entro il 2024 verrà realizzato un polo per la grande logistica».

«Nel progetto – precisa l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – sono inseriti, tra l’altro, servizi pubblici per i cittadini, funzioni produttive, spazi di aggregazione e svago ed un posteggio di 2.800 metri quadri. Infine, sono previsti importanti interventi per il miglioramento della viabilità, che comprendono la razionalizzazione dei flussi di traffico su via Rivarolo e il potenziamento della viabilità su via Lepanto, con l’adeguamento del sottopasso ferroviario. Interventi importanti che cambieranno il volto di un ‘area importante e rederanno la zona più bella, più vivibile. Una riqualificazione che è il risultato di un lavoro sinergico tra Regione Liguria e Comune di Genova».

Secondo l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Mario Mascia «Il risultato sarà la rivitalizzazione, l’apertura e la restituzione dell’intera area alla comunità cittadina senza più i diaframmi del passato, con l’abbattimento della cinta muraria di 250 metri e la riorganizzazione dell’assetto viario circonvicino a partire dalla modifica del sottopasso ferroviario».