Messa in sicurezza della città, manutenzioni e rigenerazione urbana, sono questi gli elementi qualificanti del programma triennale delle opere pubbliche redatto dagli uffici del settore Lavori Pubblici, e approvato dalla giunta comunale di Recco.

Si tratta di una manovra di 18.820.000 euro da dividersi tra gli interventi programmati fino al 2025.

«Il piano adottato rappresenta un importante passaggio di programmazione della spesa, strumento indispensabile per la redazione del bilancio di previsione – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – è lo schema delle azioni programmate, che trovano copertura grazie al lavoro fatto dall’amministrazione e dal settore Lavori Pubblici, per ultimare le opere già finanziate sia per avviare l’iter degli interventi che cambieranno la città, per renderla più sicura, più bella e più accogliente».

Il quadro delle risorse disponibili è così suddiviso: per il primo anno 7.425.000 euro, per il secondo anno 6.000.000 e per il terzo anno 5.395.000.

La prima annualità parte con i 500.000 euro per il dragaggio del Golfo di Recco, opera già finanziata dalla Regione Liguria (l’ente regionale sta attuando la procedura per sbloccare i fondi destinati allo scopo), a questi si aggiungono i 3.530.000 per il parcheggio d’interscambio in via Roma, realizzato con capitali privati, e i 2.585.000 euro per la riqualificazione del lungomare, il nuovo waterfront che sarà ridisegnato con risorse comunali ma che potrebbe intercettare anche i fondi messi a disposizione dalla legge di bilancio dello Stato. Per un importo di 550.000 euro è previsto il rifacimento del manto in erba artificiale del campo di rugby, portato a termine in parte con risorse comunali e in parte con fondi della Regione Liguria, assessorato allo sport. Con 120.000 euro saranno eseguiti i lavori di asfaltatura di alcune strade nel territorio comunale mentre con 140.000 euro sarà realizzato il nuovo servizio igienico pubblico automatizzato tra via Fiume e largo Giovanni XXIII. Per il 2024 in elenco sono indicati la ricostruzione della berma soffolta a protezione dell’abitato (900mila euro), la messa in sicurezza sismica del Palazzo Comunale (1.200.000 euro), il prolungamento della strada Cotu’-Carbonara (2.500.000 euro), la risistemazione viaria con mitigazione del rischio idraulico dell’area e creazione della rotatoria tra via Roma e lo svincolo dell’A12 (1.400.000 euro). Nella terza annualità è prevista la messa in sicurezza sismica dell’istituto comprensivo (2.000.000 euro), l’intervento di rigenerazione urbana nell’area tra via XXV Aprile e via Marconi (895.000 euro), la realizzazione del nuovo parcheggio di interscambio in via Liceti (2.500.000 euro).

Non è inserita nel programma la strada carrabile di accesso al cimitero di Polanesi, in quanto riguardava l’annualità 2022, già finanziata e prossima alla realizzazione.