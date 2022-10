Prosegue il trend positivo di Racing Force Group: nel terzo trimestre i ricavi dell’azienda sono pari a 11,9 milioni di euro (+11% rispetto allo stesso periodo del 2021), 45,5 milioni nei primi nove mesi del 2022 (+27,6% a/a).

La società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche comunica i dati di vendita consolidati relativi al terzo trimestre ed ai primi nove mesi dell’anno:

• Ricavi consolidati terzo trimestre 2022 pari a €11,9 milioni, in crescita del 11,0%

rispetto a Euro 10,7 milioni nel terzo trimestre del 2021 (+7,2% a cambi costanti).

• Ricavi consolidati dei primi nove mesi dell’anno pari a €45,5 milioni, in crescita del

27,6% rispetto a Euro 35,6 milioni dello stesso periodo del 2021 (+24,7% a cambi

costanti).

La solida crescita a doppia cifra registrata nei primi nove mesi dell’anno, si riflette in

tutte le aree geografiche, con particolare riguardo alle macro-aree delle Americhe, in

crescita del 41,0%, ed Emea, in crescita del 25,4% rispetto allo stesso periodo

dell’esercizio precedente.

Aumentano le vendite per tutte le tipologie di prodotto, con il driver’s equipment in

particolare evidenza (+33,3%), trainato dal sempre maggiore successo dei caschi,

mentre il segmento delle Car Parts registra un +15,3% e gli Other crescono del 9,2%.

I dealer si confermano il canale di vendita principale per il Gruppo, rappresentando il

65% del totale delle vendite dei primi nove mesi dell’anno. Rispetto al 2021, si registra

il forte aumento dei ricavi verso team & car manufacturer (+40,3%) e other (+76,3%),

segmenti che hanno beneficiato di importanti accordi di partnership siglati dal Gruppo.

Per l’intero esercizio 2022 la società si attende un nuovo record di vendite.

Roberto Ferroggiaro, chief financial officer di Racing Force Group, commenta: «I risultati che stiamo registrando negli ultimi anni testimoniano l’efficacia delle strategie di crescita che il Gruppo sta implementando nel settore del motorsport, grazie alle sinergie derivanti dall’integrazione dei diversi brand e grazie a mirati investimenti in R&D e innovazione. I dati del trimestre sono molto soddisfacenti e crediamo che i margini di crescita siano ancora ampi, sia per l’attività del nostro core business, sia per i progetti inclusi nella nostra strategia di diversificazione».