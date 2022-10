In piazza Ferretto nell’omonimo palazzo del Doge, una piccola reggia

nel cuore del centro storico di Genova e punto di snodo tra Salita Pollaiuoli, via San

Bernardo e via dei Giustiniani, sono stati inaugurati tre nuovi spazi che contribuiranno a rendere l’area ancora più accogliente, viva e vivibile.

Un segnale positivo anche in risposta alla profonda crisi economica e sociale della fase

pandemica e post-pandemica.

Grazie al Patto di sussidiarietà per un Nuovo Sestiere del Molo e alla collaborazione del mini-market sito in piazza, sono state recuperate, con un prezioso lavoro di restauro, le originarie cornici di alcuni dei palazzi presenti.

Affacciata sulla chiesa di San Donato, apre la Vineria del molo, un nuovo

negozio nato in collaborazione con Andrea Bruzzone Vini, e all’interno del quale la

Cooperativa sociale Il Ce.sto offrirà vini e prodotti del territorio e delle altre realtà

cooperative solidali. Il locale è un’antica galleria che un tempo portava al mare, riadattata come cantina/museo dove sarà possibile osservare gli antichi utensili con cui i contadini producevano il vino.

A Lostecco – Birreria Italiana la filosofia è un’offerta culinaria attenta alla selezione dei

prodotti, delle materie prime e delle modalità di lavorazione e cottura, sarà possibile, tra le

altre cose, gustare carne di produzione italiana cotta alla brace (senza però

dimenticare vegani e vegetariani con proposte alternative) in uno spazio accogliente per

famiglie, gruppi di amici o per chiunque voglia approfittare di uno spuntino a sera

inoltrata. Birra, vino e cocktail classici per innaffiare il vostro piatto preferito.

Dietro allo Stecco in piazza Ferretto c’è anche una realtà genovese attiva nell’ambito degli incontri business to business: Clickutility Team si è lanciata in una nuova avventura, che si affianca al core business consolidato fondato sull’ideazione e organizzazione di eventi a livello nazionale. Lo Stecco è una partnership con un gruppo di ristorazione di matrice piemontese che opera con questo marchio.

«La nostra società è attiva da più di 15 anni nel cuore del centro storico e questa nuova iniziativa, che siamo emozionati ed ansiosi di cominciare, si pone l’obiettivo di portare nuova linfa vitale a questo nostro patrimonio − afferma il presidente di Clickutility Team Carlo Silva − abbiamo scelto la location di Piazza Ferretto, nel nucleo pulsante del Centro Storico di Genova per dare risalto a un’area, che è il clou della movida giovanile, ma di cui vorremmo sviluppare le potenzialità anche per un pubblico più adulto, per ricostruire quel tessuto urbano brioso e vivace, che caratterizzava Genova nei tempi passati».

Artroom nasce come spazio espositivo e atelier gestito dalla Cooperativa Il Ce.sto, dedicato ad artisti e artigiani, locali e non. Qui sarà possibile non solo esporre arte,

ma anche produrla e, in futuro, venderla. Un prezioso “negozio d’arte di quartiere” che

contribuirà a creare nuove sinergie e favorire scambio e relazione creativa, nel Sestiere del

Molo.