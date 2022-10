Murta nei weekend del 5 e 6 novembre e del 12 e 13 novembre, in occasione delle celebrazioni per la festa di San Martino, torna protagonista con la sua tradizionale mostra “Dall’A …alla zucca”, giunta alla 36esima edizione.

Tema di quest’anno è “La Zucca e le Arti“, un viaggio tra cinema, fumetti e letteratura”. Programma, dettagli e curiosità dell’evento sono pubblicati sul sito www.murtaezucche.it sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dell’iniziativa.

L’esposizione, patrocinata dal Comune di Genova e organizzata in collaborazione con l’assessorato al Commercio, artigianato, Pro Loco e tradizioni cittadine e il Municipio V Valpolcevera, sarà inaugurata sabato 5 novembre alle 10.30 e visitabile sino alle 18, nei giorni successivi l’orario di apertura sarà 10-18. Come consueto il ricavato sarà devoluto in beneficienza. Amt potenzierà il servizio bus tra il fondo valle e la mostra. Sarà possibile parcheggiare le auto in via N.S. della Guardia e in via Polonio.

«La mostra della Zucca di Murta è uno dei massimi esempi di valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio agricolo e enogastronomico del nostro territorio – afferma Paola Bordilli, assessore al commercio, artigianato, Pro Loco e tradizioni cittadine –. È un evento importante per l’identità e la comunità della Val Polcevera che negli anni ha stretto sempre più un forte legame con tutta la città. Come amministrazione comunale ringraziamo per l’impegno profuso ogni anno gli organizzatori con i quali, anche nel periodo-Covid, abbiamo voluto mantenere vivi valore e continuità di questa manifestazione. Assieme al consigliere alle vallate Alessio Bevilacqua e al presidente di Municipio Valpolcevera Federico Romeo, che ringrazio, rinnoviamo il supporto a questa manifestazione frequentata da grandi e piccini».

Nel paese dell’entroterra genovese immerso nel verde saranno allestiti stand gastronomici che proporranno piatti a base di zucca e degustazioni di vino bianco Novello Valpolcevera fresco di vendemmia.

Domenica 6 alle 18 saranno premiate la zucca più lunga e la zucca più grossa; mentre alla stessa ora di domenica 13 verranno assegnati i riconoscimenti alla zucca più strana e a quella più bella (determinate in base alle votazioni dei visitatori), ai lavori scolastici e alle migliori vetrine dei negozi della Valpolcevera allestite con le cucurbitacee.

I coltivatori che desiderano esporre la propria zucca possono presentarsi entro venerdì 4 novembre, dalle ore 15 alle 18, presso la parrocchia di San Martino.

«Quest’anno la zucca ci accompagna in un viaggio attraverso le arti: dalla pittura alla letteratura, dal cinema ai fumetti – dichiara il comitato organizzatore della Mostra della Zucca di Murta –. Aspettiamo tutti i nostri amici visitatori e ringraziamo il Comune di Genova e l’assessorato al commercio, artigianato, Pro Loco e tradizioni cittadine per il prezioso supporto fornito nell’organizzazione di questa edizione che sarà ancora più ricca e sorprendente!».

La mostra “Dall’A …alla zucca” sarà arricchita da attività di contorno: nella palestra della scuola primaria “Doge Giovanni da Murta” saranno esposti lavori degli alunni degli istituti valpolceveraschi; nel giardino parrocchiale si terranno laboratori di fumetti; il Comitato Culturale QuellicheaTrastacistannobene organizzerà visite guidate alla chiesa parrocchiale e al roseto nel cimitero monumentale di Murta (prenotazione obbligatoria al numero telefonando o scrivendo su WhatsApp al numero 3383211391); la sezione di Bolzaneto del Cai-Club Alpino Italiano proporrà escursioni al sentiero Murta-Asósto di Bigiæ, con partenze dalla piazza della Chiesa di Murta e l’Osservatorio Astronomico di Genova (OAG) offrirà mini-conferenze. Protagonisti con speciali composizioni di zucche saranno anche i negozi della Valpolcevera aderenti all’iniziativa “Vetrine in festa”.

Infine, dall’11 al 13 novembre, nello spazio atrio di Palazzo Ducale di Genova, sarà allestita una mostra fotografica che racconterà, nel cuore della città, tutte le precedenti edizioni della Mostra della Zucca di Murta.

Dalla sua prima edizione del 1987, la mostra “Dall’A… alla Zucca” ha aumentato la sua popolarità non solo a livello locale. Di anno in anno le zucche sono state inserite in un contesto espositivo che ha inquadrato personaggi, periodi storici e attività del territorio attraverso un’attenta documentazione abbinata alla ricerca di notizie curiose e di aspetti inconsueti. Nei suoi ininterrotti trentasei anni di vita l’esposizione ha “viaggiato” nel quattordicesimo secolo con Giovanni da Murta, il secondo Doge di Genova, e nel Risorgimento attraverso la figura della sorella di Giuseppe Mazzini che abitò a Murta. I suoi temi hanno riguardato anche i traffici commerciali sulla Via del Sale, la nascita delle linee ferroviarie lungo la Valpolcevera, Cristoforo Colombo e l’arrivo delle zucche in Europa ma anche la Luna o il dialetto genovese.