Inizieranno lunedì prossimo i lavori il posizionamento del nuovo ponte sul rio Gavano, nel comune imperiese di Molini di Triora.

Il ponte era stato spazzato via dalla furia del torrente nel corso dell’alluvione dell’ottobre 2020: la ricostruzione si inserisce all’interno di un intervento complessivo del valore di 890 mila euro, finanziati da Regione Liguria attraverso il fondo strategico e il fondo somme urgenze della Protezione Civile nazionale.

Questa mattina si è tenuto il sopralluogo per il ripristino della viabilità della zona al quale hanno partecipato l’assessore alla Protezione civile e alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone, il vicesindaco di Molini di Triora Danilo Marvaldi, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e il senatore Gianni Berrino, ex assessore regionale.

Dopo aver concluso il primo lotto, che comprendeva la ricostruzione della parte iniziale della strada che parte dalla provinciale SP 548 arriva fino al paese di Gavano, sono già partite le opere per il secondo lotto e da lunedì si procederà al terzo lotto con il posizionamento del ponte, una struttura che è già stata assemblata e che verrà collocata sul posto.

Entro la fine dell’anno gli abitanti della zona potranno spostarsi agevolmente con l’auto senza dover accedere all’abitato piedi.

«La Protezione civile regionale è a da sempre a fianco del territorio, dei Comuni e dei volontari non solo per sostenerli di fronte alle emergenze e ripristinare così le infrastrutture distrutte dal maltempo – ha ribadito Giampedrone – Ma per programmare insieme tutti quegli interventi necessari alla prevenzione degli effetti del maltempo e a salvaguardare il territorio. Grazie agli investimenti e al lavoro la nostra Protezione civile è diventata un paradigma e un punto di riferimento per le altre regioni e così vogliamo continuare a fare nella convinzione che è vincente il lavoro di squadra sia nella Protezione civile che nelle Istituzioni».

«Ringraziamo Regione Liguria e in particolare l’assessore Giampedrone e i tecnici del Dipartimento per la vicinanza continua e il supporto dimostrato fin dal primo momento – ha detto il vicesindaco di Molini di Triora − Si tratta di un’opera molto attesa dagli abitanti della frazione e dal comune per restituire la viabilità alla zona e consentire ai cittadini di poter accedere al paese in sicurezza».