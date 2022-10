Dal 15 al 18 ottobre si terrà a Genova la X edizione della Borsa Internazionale del turismo culturale, l’evento annuale dell’associazione Mirabilia Network. Tanti gli appuntamenti: incontri tra buyer provenienti da tutto il mondo e seller dei 18 territori appartenenti alla rete, conferenze, incontri specializzati fra imprese agroalimentari e momenti di confronto tra le aziende.

Un appuntamento importante quello di Genova, a dieci anni esatti dal lancio del progetto Mirabilia nato nel 2012 dalla collaborazione di cinque Camere di Commercio accomunate dalla presenza sul proprio territorio di almeno un sito Unesco e dalla volontà di promuovere una nuova visione di turismo più moderna, attenta a far vivere le varie sfaccettature di ogni territorio con una particolare attenzione alla sostenibilità.

A oggi le Camere di Commercio che fanno parte dell’Associazione “Mirabilia Network” sono diventate 18: Bari, Basilicata, Benevento, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Marche, Messina, Molise, Pavia, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Pordenone–Udine, Umbria, Verona e Venezia Giulia.

I primi due giorni della X edizione della Borsa Internazionale saranno strutturati in tour guidati ed esperienze turistiche del territorio di Genova e del Tigullio come visite ai Palazzi dei Rolli, aperti in occasione dei Rolli Days, visite alla Mostra di Rubens a Palazzo Ducale, giro del porto di Genova in battello e un’escursione a Portofino. Sempre nelle giornate di sabato e domenica è previsto, in Borsa Valori, il programma di alta formazione sul turismo Destination Matters, con un workshop nel pomeriggio di domenica.

Lunedì e martedì si terranno i B2B fra le imprese dei territori delle Camere di Commercio aderenti, i seller, e i buyer turistici internazionali selezionati da Italian Exhibition Group, organizzazione responsabile del Ttg di Rimini. Inoltre in contemporanea a Palazzo Ducale si svolgerà un evento dedicato a turismo e cultura, con un confronto a livello europeo sull’impiego dei fondi Next Generation Eu, organizzato in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network.

A seguire ci sarà la firma dell’intesa con le Camere di Commercio francesi che, sulla base del modello italiano, organizzeranno a gennaio 2023 la prima edizione di “Mirabilia France”.

La X edizione della Borsa Internazionale del turismo culturale si concluderà il 18 ottobre con una giornata incentrata sull’innovazione, la ricerca e le nuove tecnologie. Quest’ambito di intervento si è aggiunto negli ultimi anni al lavoro dell’Associazione Mirabilia, grazie all’inserimento nel progetto dei Punti impresa digitale delle Camere di Commercio. Durante l’evento ci saranno anche due momenti dedicati alle imprese: la premiazione dell’edizione 2022 del premio Top Of the Pid-Mirabilia e la presentazione dei risultati del progetto “Connessioni”. Nel pomeriggio i partecipanti al convegno, potranno visitare la sede di San Quirico dell’istituto Italiano di Tecnologia, dedicato alla robotica, per scoprirne il lavoro e i laboratori.

