Tre software engineer italiani che lavorano nella sede londinese di Meta incontreranno gli studenti dell’Università degli Studi di Genova per raccontare la loro esperienza professionale e per invitare i ragazzi a essere audaci e intraprendenti.

I colossi del tech, come Meta appunto, spesso vengono percepiti come irraggiungibili da chi studia degli atenei italiani, ma possono aprire valide finestre di opportunità a chi ha le giuste competenze e l’intraprendenza necessaria.

Aurelio De Rosa, Andrea Tullis e Luca Gasparini si sono chiesti come chiudere questo gap e, da qualche anno, portano la loro esperienza professionale in giro per l’Italia.

Agli studenti liguri racconteranno la loro storia, dagli studi in Italia all’approdo a Facebook, oggi Meta, ma anche curiosità sulla loro vita in azienda.

L’incontro includerà una presentazione su come affrontare i colloqui nelle big tech, con suggerimenti pratici, e un tech talk sul mondo dei social. Non mancherà una sessione in cui gli speaker risponderanno alle domande del pubblico sulla loro vita in azienda.

L’evento è aperto a tutta la comunità studentesca dell’Università di Genova: per partecipare basta registrarsi al link.

L’incontro si svolgerà il 26 ottobre, dalle 14 alle 16, al Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi – Dibris, via Dodecaneso 35, Genova.