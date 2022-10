Latte Tigullio e Panarello insieme per il lancio del nuovo prodotto Combo Merenda2. Le due aziende liguri portano avanti la collaborazione con una nuova merenda pensata per soddisfare le pause di bambini e ragazzi: il latte parzialmente scremato di Latte Tigullio si unisce alla mescolanza biscotto al cacao di Panarello.

Sulla confezione ci sono 16 nuovi personaggi, i Combo Fighters, i difensori liguri del mare e della natura, creati dall’illustratore ligure Enrico Macchiavello. «Per me è sempre un piacere venire chiamato a lavorare su un seconda serie di un progetto, sia per il divertimento di immaginare nuovi soggetti, sia perché è il chiaro risultato che l’iniziativa ha funzionato, il successo della “combo merenda” mi era già chiaro anche prima di questa seconda commissione, vedendo bimbe e bimbi collezionare i personaggi ritagliandoli dal retro delle confezioni e reiterando una delle più belle tradizioni ludiche il “celo, celo, manca” che anch’io in infanzia ho vissuto innumerevoli volte. Un’altra piacevole sorpresa è stata vedere talvolta i bambini giocare con i personaggi e i rispettivi valori, inventandosi di volta in volta le proprie fantasiose regole. La squadra dei combo fighters cresce, ma crescono anche i nemici che si rivelano poderosi, incarnando la minaccia ecologica che di giorno in giorno si manifesta sempre più incombente. Ideare una squadra di “fighters” pronti e consapevoli, vuole essere un auspicio per le nuove generazioni, affinché si rendano più efficaci nella lotta al cambiamento climatico delle colpevoli vecchie leve».

Machiavello è illustratore, autore di fumetto e di cinema d’animazione. Docente all’Accademia Ligustica di Belle Arti, Genoa Comics Academy e alla Scuola Internazionale di Comics, lavora nel mondo della pubblicità e dell’editoria per ragazzi e non.

Panarello, nata a Genova nel 1885, da allora produce e vende tutti i giorni a Genova, così come a Milano, Chiavari e Rapallo, pasticceria artigianale di qualità sia fresca che confezionata. I profumi e i sapori rivelano il connubio tra materie prime pregiate e il rispetto per una lenta e attenta lavorazione. Tutti i prodotti – dalla pasticceria fresca, con le varie paste, i chiffari, i biscotti e le torte anche personalizzate, ai dolci confezionati anche nella linea senza glutine – racchiudono un rispetto per la tradizione che dura ormai da più di centotrentacinque anni.

Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio. Da oltre 68 anni, il Centro Latte Rapallo, che attualmente distribuisce sul mercato 14 linee di prodotto, per un totale di circa 100 referenze, parte di Centrale del Latte d’Italia e Newlat Food, (rappresentano oggi il terzo operatore italiano del settore Milk & Dairy) è l’azienda ligure leader nella produzione e distribuzione di latte, derivati e alimenti freschi come latte fresco, latte a lunga conservazione (UHT), panna, burro, yogurt, budini, uova, formaggi, insalate fresche, pasta fresca, pesto e bevande vegetali quali Soia, Riso e Avena. L’azienda conta un volume totale di prodotto commercializzato all’anno di 15 milioni litri / kg, 60 dipendenti e 55 automezzi refrigerati per garantire la distribuzione rispettando la catena del freddo.