Il Comune della Spezia ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di smaltimento acque meteoriche e mitigazione del rischio idraulico di via Cantarana.

«Un’operazione di messa in sicurezza per oltre 130 mila euro in via Cantarana molto atteso dalla cittadinanza», commenta il sindaco Pierluigi Peracchini.

«Si tratta di un progetto previsto nel Piano delle opere in gran parte finanziato con contributo statale – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Antonio Cimino − Con questo progetto interveniamo realizzando le opere necessarie all’organizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e alla mitigazione del rischio idraulico nel tratto compreso tra il Fosso, via Cantarana e le pendici della porzione collinare del sottobacino che costituisce il piede della statale Aurelia in direzione La Foce».

Gli interventi si rendono necessari per la riorganizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche dei percorsi tombati e a cielo aperto al fine di ridurre le condizioni di rischio idraulico-idrologico di via Cantarana che, in occasione di eventi meteorici intensi, ha subito allagamenti dovuti ad una non corretta regimazione delle acque superficiali.

Il costo previsto delle opere è pari a 132.500 euro, finanziati per 39.846 euro con mutuo ordinario da contrarre con Cassa Depositi e Presiti, per 92.168 eruo con contributi statali – Pcs 2014-2020 (ex Por-Fesr Liguria 2014-2020) e per 485 euro con risorse comunali.