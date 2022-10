Giovedì 13 ottobre La Spezia sarà protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, una delle più importanti manifestazioni turistiche in Italia, dove saranno presentati i prossimi progetti, alcuni già in fase di realizzazione, altri che prenderanno avvio nei prossimi mesi, che renderanno La Spezia un vero e proprio punto di riferimento turistico in Liguria. Progetti quali la nuova stazione di Migliarina “5 terre express”, i 5 mila metri destinati alla attività portuali che saranno restituiti alla città e che consentiranno di realizzare anche una nuova stazione croceristica in grado di poter accogliere nel migliore dei modi le navi da crociera. E ancora: il raddoppio dei parcheggi di interscambio e la messa a punto di navette per il trasporto urbano sempre più green.

«La Spezia protagonista al Ttg di Rimini, per presentare il logo e l’anteprima del sito Visit La Spezia, la storia, la natura e il mare, le attività in outdoor e i progetti del futuro per una città che guarda al 2050 − dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini − migliaia di buyer avranno gli occhi puntati sulla Spezia ormai destinazione turistica privilegiata in tutta la Liguria. Racconteremo la biografia e la storia della nostra Città attraverso video e immagini, la presentazione dei grandi eventi che caratterizzeranno i prossimi anni e il grande successo turistico prima e dopo la pandemia. Un’occasione importante, una vetrina importante, che permetterà anche di raccontare La Spezia del futuro».

A Rimini inoltre sarà presentato anche un nuovo video promozionale, il logo Visit La Spezia e un’anteprima del sito internet del turismo e le nuove infrastrutture turistiche che saranno attive in città: Parco Mura, Galleria Antiaerea, la batteria Valdilocchi, tutte infrastrutture che rientrano nel progetto La Spezia Forte e infine si farà il punto sui servizi riservati ai turisti quali la card digitale.