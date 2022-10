A 9 mesi dal suo lancio il brand ligure Kelinse Eyewear è pronto ad affacciarsi sul mercato canadese e a espandersi in Europa, raggiungendo il Regno Unito e la Finlandia.

L’azienda ligure fa parte del gruppo Bestmad che nel corso dell’anno ha registrato numeri in crescita costante – duplicando il fatturato per l’eyewear – e ha una previsione di chiusura del 2022 pari a 1,5 milioni di euro.

Il marchio Kelinse è presente in tutte le regioni d’Italia attraverso 14 agenti attivi e punta a espandere ancora di più la propria presenza nei negozi di ottica, ad oggi oltre 400. All’estero è presente in Spagna, Francia e Grecia, a cui si sono recentemente aggiunte le distribuzioni in Finlandia, Gran Bretagna e Canada, grazie alla recente partecipazione alle fiere Silmo, DaTE e Mido.

«Siamo molto orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso con questo progetto, che è stato subito accolto con grande entusiasmo − afferma Aberto Lacagnina, project manager di Kelinse − I risultati che abbiamo ottenuto ci motivano ancora di più per lavorare sugli obiettivi che ci siamo prefissati: rafforzare la nostra presenza sia in Italia che all’estero, su cui puntiamo molto; prendere sempre più attivamente parte alle principali fiere di settore, ma anche lavorare sulla nostra organizzazione interna, per dare un servizio pre e post vendita sempre migliore. Tutto questo supportato da importanti novità di prodotto: abbiamo lanciato la nuova collezione fall/winter 2022 con l’introduzione di 14 nuove referenze in acetato e in metallo e sempre più colori disponibili, alcuni veramente particolari e che di certo verranno apprezzati in quanto differenzianti».

Kelinse si ispira al gruppo Memphis di Ettore Sottsass. Gioco, eleganza, kitsch, forme irrazionali e la forza di colori inusuali ma di tendenza si mescolano in modelli adatti ad ogni età, al grido di “Smash the rules”, il mantra del brand.