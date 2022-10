Anche L’ospedale Galliera partecipa alla rete dei 143 Centri cefalee italiani aderenti al progetto di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Si tratta di centri specializzati, che al loro interno offrono percorsi e servizi dedicati alla gestione dell’emicrania nelle diverse fasi di vita della donna.

Secondo studi epidemiologici il mal di testa, colpisce, almeno una volta nella vita, oltre il 75% delle donne e poco più del 60% degli uomini. «Ma se per molti la cefalea è un sintomo transitorio e non preoccupante − spiega Gabriella Poeta, neurologa dell’E.O. Ospedali Galliera −, il cosiddetto mal di testa “normale” (anche se di normalità non si dovrebbe mai parlare a proposito di dolore), per una quota consistente della popolazione può diventare un problema di salute rilevante, arrivando, in alcuni casi più gravi, a coinvolgere tutti gli aspetti della sfera privata e sociale, con ricadute psicologiche, ma anche pratiche, di enorme rilevanza».

Cefalea vuol dire mal di testa, è un termine aspecifico che indica un sintomo: può accompagnare o essere la spia di un’altra patologia non preoccupante, un’influenza, ad esempio, o la reazione ad un farmaco o ad un vaccino, talora invece grave, un tumore, un’emorragia cerebrale, una meningite.

Altro è l’emicrania, una delle forme più frequenti, insieme con la cefalea da tensione, di cefalea primaria, ovvero di quelle condizioni cliniche in cui il sintomo cefalea costituisce la malattia, non essendo dovuta ad altre cause e che si manifesta in diverse forme e con frequenza variabile: la frequenza è piuttosto elevata, ne sono colpite circa il 18% delle persone, con una netta prevalenza delle donne, che, verosimilmente a causa di fattori ormonali, ne sono colpite tre volte più degli uomini.

Di malattia, infatti, si tratta, e di una vera e propria malattia neurologica cronica nel senso che, sia pure in misura variabile nelle diverse persone, perlopiù di sesso femminile, e nella stessa persona nelle diverse età, accompagna chi ne soffre per gran parte della vita.