Una stagione estiva che ha registrato un aumento del 46% dei volumi, anche grazie al settore trade che ha visto un +37% delle prenotazioni, e una programmazione estiva che sarà confermata per la prossima stagione, con aumenti di capacità. Sono alcuni dei risultati emersi dalla terza edizione dei GNV Awards che si sono tenuti il 2 e il 3 ottobre a bordo della Motonave Rhapsody ormeggiata al porto di Genova.

La due giorni di Grandi Navi Veloci è dedicata ai partner commerciali con cui la compagnia sceglie di celebrare ogni anno il proprio impegno e la propria attenzione verso il settore trade. All’iniziativa hanno partecipato oltre 300 tra giornalisti e agenzie di viaggio italiane e internazionali.

La cerimonia di premiazione ha previsto la consegna dei GNV Awards e la nomina degli Élite partner, agenzie di viaggio selezionate nell’ambito del programma Élite partner lanciato nel 2017. Grazie all’iniziativa le top adv possono beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate, per potere consolidare la propria conoscenza dei servizi e dei prodotti GNV garantirne massima visibilità e diffusione e offrire al cliente un servizio ancor più efficace: nel 2022 la compagnia ha nominato 17 nuovi Élite partner tra agenzie di viaggio italiane ed estere.

L’evento è stato anche occasione di presentare i risultati dell’estate 2022, che ha registrato un incremento del 46% del volume di passeggeri trasportati durante l’arco della stagione rispetto al 2021. Sono cresciute in particolare le destinazioni Sicilia e Sardegna, i cui volumi hanno registrato rispettivamente un +22% e un +45% rispetto all’anno precedente. Le agenzie di viaggio si confermano il primo canale di vendita per la compagnia registrando una crescita del 37% delle prenotazioni rispetto al 2021, un segnale di ripresa dopo le complicazioni degli ultimi anni.

«Questa estate abbiamo registrato risultati estremamente positivi, per questo abbiamo scelto di confermare l’operatività della scorsa stagione con qualche miglioramento – commenta Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di GNV – La prossima estate consolideremo il nostro impegno in Sicilia e in Tunisia, in Sardegna, dove abbiamo già aumentato la capacità nel 2022, ma anche nelle Baleari, dove abbiamo tratte quotidiane per tutte le isole. Confermiamo la nostra presenza in Albania ed in Marocco, una destinazione su cui continuiamo a investire avendo introdotto anche la linea Almeria-Nador».

Nel 2022 GNV ha presentato i concorsi “Trova la rotta” e “Cap Cagnant” rivolti agli operatori delle agenzie di viaggio e ai banconisti operanti sul territorio italiano e straniero, con lo scopo di incentivare la conoscenza dei prodotti e dei servizi della compagnia, contribuendo così a rafforzare ulteriormente la relazione con il trade e l’attività di vendita dei servizi. Ai concorsi hanno partecipato oltre 5.000 agenzie in tutta Europa e Maghreb, i vincitori sono gli agenti di viaggio di “Monte Reit Viaggi” e “Turismo” di Sondrio, e “Global Voyages” di Nizza.

A ulteriore conferma del costante impegno al settore trade a giugno dello scorso anno GNV ha reso operativa una nuova struttura sales dedicata al mercato Italia e Albania, ma anche ai mercati esteri, che garantisce una serie di servizi tra cui: l’analisi e il monitoraggio delle vendite, la formazione e l’assistenza alla rete di vendita, il supporto all’utilizzo dei sistemi di prenotazione, la gestione e prenotazione di gruppi e tour operator, l’help desk di 1° livello e molte altre azioni di gestione e supporto alle agenzie di viaggio. L’obiettivo è stato quello di mettere a disposizione delle agenzie un unico punto di contatto aziendale, al fine di garantire la migliore soluzione a ciascuna problematica in modo più rapido ed efficace.

Fondata nel 1992, e oggi parte del Gruppo Msc, GNV è una delle principali compagnie di navigazione operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel mondo: con una flotta di 25 navi, la compagnia opera 31 linee in 7 Paesi, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta.