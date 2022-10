Il governo Meloni ha diramato l’elenco dei viceministri e dei sottosegretari.

Per la Liguria confermata la nomina di Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture.

Ecco l’elenco completo come riporta l’agenzia Ansa:

Esteri Edmondo Cirielli (Fdi);

Giustizia Francesco Paolo Sisto (Fi);

Mef Maurizio Leo (Fdi);

Mise Valentino Valentini (Fi);

Ambiente Vannia Gava (Lega);

Infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami (Fdi) Edoardo Rixi (Lega);

Lavoro e politiche sociali Maria Teresa Bellucci (Fdi)

Ecco i 31 sottosegretari

Esteri Giorgio Silli, Maria Tripodi;

Interni Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni;

Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari;

Difesa Isabella Rauti, Matteo Perego;

Economia Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino;

Mise Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci;

Ambiente Claudio Barbaro;

Agricoltura Patrizio La Pietra, Luigi D’Eramo;

Infrastrutture e trasporti Tullio Ferrante;

Lavoro Claudio Durigon;

Istruzione Paola Frassinetti;

Università e ricerca Augusta Montaruli;

Cultura Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni, Vittorio Sgarbi;

Salute Marcello Gemmato;

Rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano;

Sottosegretari alla presidenza del consiglio Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe).

Un augurio di buon lavoro arriva subito dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: «Sono molto felice che sia stato nominato un ligure per gestire un comparto così delicato e prezioso per la nostra regione. Siamo certi che il suo lavoro avrà ripercussioni altamente positive per il nostro territorio, perché si tratta di un incarico che saprà svolgere al meglio nell’interesse di tutti i liguri e gli italiani come ha già dimostrato nel medesimo ruolo nella gestione del decreto Genova post emergenza Morandi. Ci incontreremo presto per fare il punto su tutti gli importanti dossier aperti in Liguria a partire da quello fondamentale sulla Gronda di Ponente».

“Con Matteo Salvini ministro ed Edoardo Rixi viceministro viene riproposto al Mims quel modello di concretezza che è stato già messo in atto con la realizzazione del Decreto Genova. Ci sono tante sfide da vincere anche in Liguria, tanti cantieri che aspettano il semaforo verde per la crescita del nostro Paese”. Lo dicono in una nota i parlamentari liguri della Lega Francesco Bruzzone e Stefania Pucciarelli.