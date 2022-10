Msc-Mediterranean Shipping Company sa, attraverso la sua controllata al 100% Shipping Agencies Services Sàrl, ha acquisito da Rimorchiatori Riuniti e dal fondo Dws Infrastructure Investment il 100% del capitale sociale della Rimorchiatori Mediterranei.

Ecco gli advisor dell’operazione, che secondo voci dell’ambiente dello shipping vale circa un miliardo di euro.

UniCredit ha seguito il deal con Alfredo Maria De Falco (client solution), con Filippo Pappalardo, Antonio di Massimo, e con Andrea Petruzzello, Alberto Giordano, Pietro Sassella, Alexander Luigi Kramp, Gloria Transerici (advisory).

Kpmg ha agito come advisor per la due diligence contabile e fiscale, con un team coordinato dai partner Massimiliano Battaglia ed Erika Rodriguez, e Chiomenti come advisor legale per Msc. Lazard ha agito come advisor finanziario per Rimorchiatori Riuniti e Dws con il ceo Marco Samaja, il director Giorgio Baglieri e un team composto da Niccolò Melani, Giorgio Passerini e Silvia Testa. Pedersoli e Legance hanno agito come advisor legali.