Per giovedì 13 ottobre Asl 3, in collaborazione con l’Associazione Noi ci siamo, mette a disposizione un doppio filo diretto telefonico per fornire informazioni e supporto sul tema in occasione della Giornata Nazionale sul tumore al seno metastatico.

Giovedì 13 ottobre a intervenire saranno Nicoletta Gandolfo, direttore del Dipartimento Immagini Asl 3 e coordinatore Breast unit Asl 3, e Deliana Misale, referente regionale dell’Associazione Noi ci siamo.

Dalle 9 alle 11, la dottoressa Gandolfo sarà a disposizione per fornire informazioni e consigli sul percorso di cura della Breast unit Asl 3.

Il numero da contattare è 010 849 2651.

«Asl 3 – spiega Gandolfo – la più grande azienda territoriale della Liguria, da sempre attenta a un’efficace integrazione ospedale-territorio, è una delle sedi di Breast Unit; in particolare ha creato un percorso dedicato, che si prenda cura a 360° di chi è ammalato di tumore al seno metastatico, non solo dal punto di vista diagnostico, ma soprattutto umano e comunicativo».

Durante il secondo filo diretto della stessa giornata, dalle 11 alle 13, pazienti e caregiver potranno contattare Deliana Misale, referente regionale dell’Associazione Noi ci siamo, al numero 349 408 5658, per ricevere informazioni su come affrontare paure, preoccupazioni e solitudine in queste situazioni.

«L’Asl 3 di Genova è la prima, e a oggi l’unica a nostra conoscenza − dichiara Marina La Norcia, presidente di Noi ci siamo − ad aver realizzato un percorso ad hoc per chi è colpito dal carcinoma mammario al IV stadio, e speriamo che presto altri centri seguiranno questo esempio. Come associazione ci battiamo per una legge sulla realizzazione di percorsi multidisciplinari di questa malattia. Ecco perché il 13 ottobre abbiamo chiesto di illuminare di viola i monumenti, ma anche la Breast Unit, il luogo di cura del carcinoma mammario».

Nell’ambito dell’iniziativa Filo diretto sarà possibile contattare gli esperti anche via mail all’indirizzo insalute@asl3.liguria.it.