«Abbiamo dato mandato a Job Centre, società in house del Comune di Genova accreditata per i servizi al lavoro e all’impresa per un servizio gratuito di consulenza, attivato lo scorso 29 settembre, per andare incontro a chi è alla ricerca di un lavoro, a chi vuole un curriculum aggiornato, anche per aumentare la visibilità e l’incontro tra domanda e offerta. L’appuntamento individuale, attraverso questo servizio, è con un consigliere di orientamento certificato da Regione Liguria».

L’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro del Comune di Genova Mario Mascia fa il punto sul progetto cv e contratti di lavoro, che prevede l’organizzazione di eventi volti alla formazione di curricula e la conoscenza delle diverse tipologie di contratti di lavoro.

«Nei primi giorni di avvio del servizio − dice − sono state 41 le candidature e le domande di più estesa compilazione dei curricula vitae, di un’ampia fascia di richieste che riguardano diversa provenienza di quartieri e di varia formazione».

Il servizio offre consulenza anche per la revisione del cv per metterlo a punto per una specifica candidatura, scrivere da zero o dare una nuova forma al cv usando, a seconda delle esigenze, i formati smart o europass. Ma anche la preparazione di un videocurriculum, il confronto con il consigliere sulla scelta della foto, la preparazione di una lettera di accompagnamento e per il colloquio.

Il servizio è aperto alla consulenza per l’utilizzo delle piattaforme social e Linkedin e ai professionisti, come lavorare al proprio portfolio o cv di lavoratore indipendente.

Per prenotare un appuntamento occorre scrivere a: orientarsi@job-centre-srl.it. È possibile prenotarsi direttamente negli orari al link.