Una piattaforma tecnologica da installare sul territorio comunale con all’interno fasci di cavi elettrici attraversati da dati ad altissima velocità, per eliminare i colli di bottiglia e accelerare gli scambi di traffico Internet fra i principali operatori di telecomunicazione.

Il consorzio Genova Data Internet Exchange (Ge-Dix), un progetto che mira a traguardare l’ambizioso obiettivo di rendere la Città un nodo internazionale per l’interscambio di dati fra i provider di servizi Internet attraverso la creazione di un Internet Exchange Point (Ixp).

Gli Internet Exchange Point sono infrastrutture digitali di accesso fisico alla rete attraverso le quali i principali provider di rete connettono le loro reti e scambiano traffico.

L’Internet Exchange Point di Ge-Dix, in via di installazione sul territorio comunale, garantirà una migliore connettività ai cittadini e alle imprese genovesi e liguri, con benefici per la produttività aziendale e per la vita quotidiana delle persone.

Ciò avverrà attraverso lo scambio diretto di traffico Internet tra gli operatori di telecomunicazione, che potranno interconnettersi tra di loro senza dover più passare una o più reti di terze parti con vantaggi in termini di miglioramento della larghezza di banda, sicurezza del dato e rapido scambio dati internazionale a disposizione di aziende e pubbliche amministrazioni. L’interconnessione diretta, inoltre, evita la necessità che i dati viaggino attraverso altre città (e potenzialmente in altri continenti) per passare da una rete all’altra, riducendo così la latenza e rendendo i servizi Internet più immediati ed efficienti.

L’attivazione del primo data center sarà a cura di Liguria Digitale. Altri due data center saranno attivati successivamente.

Il consorzio Ge-Dix, fondato a settembre dal Comune di Genova come soggetto promotore insieme a Fastweb, BBBell, Liguria Digitale, Retelit, Rocket Way e To-Pix (Torino Piemonte Internet eXchange), ha una durata decennale e rappresenta uno snodo strategico per la trasformazione digitale del territorio genovese, favorendone lo sviluppo sociale, economico e di cultura digitale. Si configura inoltre come uno strumento decisivo per migliorare la fruizione e l’erogazione di servizi per imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione.

La presenza di un Data Internet Exchange, spiegano i promotori, è un fattore di attrattività per grandi imprese nazionali e internazionali quali operatori di telecomunicazioni, reti di distribuzione dei contenuti, social network, società di cloud e hosting che, accedendo agli Internet Exchange Point sul territorio, lo rendono parte integrante dell’ecosistema Internet globale.

Effetti positivi diretti di un Data Internet Exchange sono gli investimenti in Data Center e supercomputer addetti a processare, immagazzinare e gestire dati provenienti dai cavi sottomarini; creazione di nuovi servizi di prossimità; ulteriori stazioni di atterraggio di nuovi cavi sottomarini; riduzione della congestione delle reti locali, dei costi e della latenza del traffico Internet; rafforzamento della connettività locale; connessioni internazionali più rapide.

Effetti indiretti sono invece attrazione di nuovi investimenti, posti di lavoro, incremento del Pil e impatti positivi sulla brand image della città.

Altre informazioni sul Ge-DIX sono disponibili sul sito ufficiale.

«La nascita del nuovo Data Internet Exchange rappresenta una grandissima opportunità per Genova – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – con questa nuova iniziativa e con l’arrivo dei nuovi cavi sottomarini la nostra città è pronta a diventare uno snodo fondamentale per i dati di tutto il mondo. I tre Internet Exchange Point installati da Ge-Dix garantiranno una migliore connettività ai cittadini e alle imprese genovesi e liguri, con ricadute economiche positive per la produttività delle aziende e delle persone. Siamo certi che il Data Internet Exchange sarà un traino per nuovi investimenti e posti di lavoro: Genova può davvero ambire a essere il principale porto digitale del Mediterraneo».

«Il Genova Data Internet Exchange è un’altra prova della prodigiosa spinta allo sviluppo che sta vivendo la nostra città – spiega il presidente di Ge-Dix Luca Beltramino – Genova, come tutte le città più importanti del mondo, ha ora un nodo internazionale del traffico Internet. Come lo scambio di merci e persone, lo scambio di dati diventa un potente fattore di accelerazione di sviluppo e causa una spirale positiva che spinge, a livello locale, la nascita di nuove infrastrutture tecnologiche, un più rapido accesso a contenuti ed applicazioni, la fruizione dei servizi digitali. Il Comune di Genova e le società fondatrici hanno capito questa tendenza e non hanno esitato a raccoglierne la sfida».

«Rocket Way, realtà ligure fortemente radicata nel territorio, con decennale esperienza nel settore – dice Paolo Barigelli Calcari, ceo e cto di Rocket Way – crede fermamente ed è entusiasta di far parte di questo progetto che segnerà un importante sviluppo regionale. Il Ge-DIX, infatti, oltre allo sviluppo economico, attirerà investimenti nei servizi ad alto contenuto tecnologico e darà alla città di Genova una nuova valenza a livello nazionale».

«In qualità di primo operatore wireless della Liguria e del Piemonte – osserva Enrico Boccardo, presidente BBBell e della Coalizione Fwa – abbiamo sostenuto fin da subito la costituzione di questa nuova realtà sul territorio e siamo davvero contenti di esserne parte attiva. Sono convinto che la trasformazione digitale della città di Genova e più in generale del territorio ligure, complesso dal punto di vista orografico ma dalle enormi potenzialità sociali, economiche e culturali, debba passare necessariamente attraverso la capacità di “fare sistema” delle diverse realtà territoriali, sia pubbliche che private, come nel caso di BBBell, azienda in grado di investire risorse proprie in qualcosa che avrà benefici per la comunità intera».

«La nascita di un Internet Exchange Point a Genova rappresenta un altro importante passo nel percorso verso la transizione digitale del Paese – commenta l’amministratore delegato di Fastweb Alberto Calcagno – la realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà private che come noi hanno sempre avuto un ruolo determinante nella diffusione della cultura digitale attraverso reti e servizi di ultima generazione, e che siamo sicuri contribuirà ulteriormente a far diventare l’Italia un punto nevralgico di interscambio delle grandi direttrici della comunicazione digitale».

«Ha per noi una valenza anche simbolica aver contribuito alla nascita di Ge-DIX proprio in occasione del ventennale di Top-Ix – aggiunge il direttore tecnico di Top-Ix Andrea Casalegno – Sarà un piacere mettere a disposizione la nostra esperienza al servizio di un Ixp che rivestirà un ruolo importante per accelerare la competitività del territorio ligure e è destinato a diventare uno snodo fondamentale nel panorama internazionale delle telecomunicazioni, grazie alla realizzazione dei collegamenti sottomarini per connettere Europa e Asia».

«La partenza del consorzio Ge-Dix è un passo importante – sottolinea l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini – col quale contiamo di valorizzare al meglio l’atterraggio dei cavi sottomarini che, nei prossimi anni, convoglieranno su Genova una grande parte del traffico dati mondiale. Come Liguria Digitale abbiamo aderito da subito e metteremo a disposizione il nostro Data Center per contribuire, come hub principale, a creare quel change point esteso che fornirà la necessaria interconnessione con le altre reti».

Siamo entusiasti di far parte del progetto Ge-Dix, fondamentale elemento per portare Genova ad essere uno dei più importanti hub digitali a livello internazionale – afferma Federico Protto, ceo di Retelit – Retelit da anni investe sulle infrastrutture di atterraggio di cavi sottomarini e, attraverso tali investimenti, ci proponiamo di portare Genova ad essere la nuova frontiera per l’atterraggio e l’interscambio dei dati, fondamentale hub per l’Italia e l’Europa. Questi progetti consentiranno al territorio genovese di accrescere la propria capacità attrattiva, sia verso chi investe in tecnologia a livello internazionale, sia stimolando la domanda di produzione di nuovi servizi, innescando così un sistema virtuoso a livello economico».

«Quasi due anni d’impegno e focalizzazione della Rete degli ambasciatori di Genova a supporto del Comune di Genova – dichiara il coordinatore della Rete degli Ambasciatori di Genova nel Mondo Giuseppe Franceschelli – un importante risultato dove il Ge-Dix porta di fatto in “Serie A” la nostra città nell’ambito delle infrastrutture dati e digitali a livello internazionale, un importante nuovo stimolo per incrementare gli investimenti sul nostro territorio».