Da mercoledì 26 a venerdì 28 ottobre torna Bibliofolies, l’evento che vede protagoniste le biblioteche genovesi con visite guidate, presentazioni di libri rari, viaggi virtuali con filmati, readings con attori.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Genova ed è alla sua terza edizione: sta diventando esempio e punto di riferimento per le strutture bibliotecarie di altre regioni italiane, crescendo di anno in anno nei contenuti e nella partecipazione.

Le biblioteche Berio, De Amicis, Benzi, Brocchi e Gallino parteciperanno all’evento con mostre librarie ed eventi sul tema di quest’anno, “Il libro in viaggio”.

Durante le giornate sarà possibile effettuare visite guidate nelle biblioteche interessate, prenotandosi ai numeri indicati sui siti di riferimento.

Di seguito il programma, disponibile anche su www.bibliotechedigenova.it e www.visitgenoa.it

Biblioteca centrale Berio

26 ottobre ore 18 – 20, Sala dei Chierici

Inaugurazione dell’edizione 2022 di Bibliofolies e presentazione dell’esposizione fotografica “Bahia – nella terra di Jorge Amado” a cura di Maurizio Gregorini e Sabrina Losso.

Libri di Amado e immagini compongono nella mostra un ritratto suggestivo dello stato più africano del Brasile. Durante l’inaugurazione sarà offerta agli invitati una degustazione di cioccolata (a cura di Buffa) e di caffè assortiti in compagnia di un esperto torrefattore.

dal 26 al 31 ottobre, orario di apertura della biblioteca

Esposizioni tematiche:

“Invito nelle terre sudamericane” – Spazio Berioidea (piano terra) – Proposte di lettura sui grandi romanzieri e poeti, sulla narrativa di viaggio, sulla saggistica relativi al variegato mondo dell’America Latina.

“Caffè, cacao e altre meraviglie” – esposizione di libri antichi – Spazio Berioidea (piano terra). Affascinanti illustrazioni tratte dai libri antichi della Berio: la pianta del caffè, il cibo degli dèi, il Rio delle Amazzoni.

“Un’avventura in Cina” – Spazio BerioIdea (piano terra) – Raccolta di libri su vari argomenti, compresi testi per apprendere i primi rudimenti della lingua cinese e libri per ragazzi, donati nel 2022 alla Berio dalla Biblioteca della città di Guangzhou (Guandong – China), gemellata con Genova.

“Migrazioni di popoli” – Sezione periodici e Raccolta locale (secondo piano).

Venerdì 28 e sabato 29 ottobre ore 17-18.30

Visite guidate (su prenotazione: min. 3 – max 12 partecipanti

Una visita alla Berio con focus sulle esposizioni tematiche; al termine, visita dell’esposizione in sala Chierici

Biblioteca Internazionale per Ragazzi E. De Amicis

dal 26 al 28 ottobre

Rubrica sulla pagina Facebook della DeA Il libro in viaggio

Ogni giorno una citazione tratta da proposte di lettura per bambini e ragazzi ambientate in Brasile e nella Foresta Amazzonica: avventure mozzafiato in una terra magica e ancora tutta da esplorare insieme ai protagonisti delle nostre storie.

Biblioteca Rosanna Benzi

dal 31 ottobre al 4 novembre – negli orari di apertura della biblioteca

Presentazione dell’iniziativa giovedì 27 ottobre diretta fb alle 11

“Le officine del mare”

Mostra fotografica e bibliografica sulle navi, i cantieri navali, i viaggi intercontinentali.

Presentazione giovedì 27 ottobre h 11, in diretta sulla pagina facebook della Biblioteca Benzi. La mostra fotografica e l’esposizione bibliografica saranno invece visitabili da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre (festivi esclusi).

Biblioteca Virgilio Brocchi

26 – 27 e 28 ottobre – orari di apertura della biblioteca

“EMOZIONI ON THE ROAD!”

Le iniziative proposte dalla biblioteca toccano il tema del viaggio attraverso la letteratura, all’interno della musica e dentro l’anima.

venerdì 28 ottobre ore 10

Laboratorio di lettura sulla letteratura di viaggio, con particolare attenzione ai racconti sulle emozioni alle partenze e agli arrivi, sugli incontri imprevisti e che cambiano i percorsi di vita, sui viaggi di grandi navigatori ed esploratori, sui viaggi impossibili, irreali, senza senso, immaginari. A cura di Marino Muratore. L’incontro è rivolto alle classi del 2° ciclo della scuola primaria e della scuola secondaria.

Prenotazioni: tel. 010 5579566 – 5579568 – mail: biblbrocchi@comune.genova.it

venerdì 28 ottobre ore 17.30

Presentazione del libro “Quando le cose si dimenticano riaccadono”, un viaggio nella mente a cura di Mirco Bonomi, direttore del Teatro dell’Ortica, che ha raccolto le poesie e gli scritti di Armando Misuri, ricoverato per anni all’ospedale psichiatrico di Quarto dove ha iniziato, da paziente, l’avventura di poeta e attore autodidatta.

Biblioteca Civica Gallino

26 -27 e 28 ottobre – orari di apertura della biblioteca

“Viaggi immaginari e fantastici”

Racconti di viaggi fantastici, in cui il lettore si chiede se i fatti narrati siano o meno reali, racconti di viaggi immaginari, che il lettore riconosce come impossibili.

Dall’ Odissea di Omero ai romanzi di Jules Verne, dai Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift alle Città invisibili di Italo Calvino. E letture di racconti in lingua originale come: “Le Petit Prince” di Antoine de Saint-Exupery, “Alice in Wonderland” di Lewis Carroll e altri ancora.)