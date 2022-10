Valorizzare l’offerta turistica genovese nella principale fiera nazionale del settore, lasciando un messaggio esperienziale ai buyer ed alla stampa internazionale attraverso un “assaggio” dei prodotti tipici e dei grandi eventi culturali e sportivi presenti e futuri.

Genova protagonista in questi giorni al Ttg Travel Experience 2022, il marketplace turistico in programma a Rimini fino a venerdì 14 ottobre. Importantissima vetrina per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione a livello globale dell’offerta turistica italiana, Ttg Travel Experience vede la presenza dell’Amministrazione in uno stand dedicato insieme a Regione Liguria e l’Agenzia di promozione “In Liguria”.

Durante la tre giorni fieristica iniziata ieri sono previsti diversi incontri con operatori e giornalisti finalizzati a presentare la nuova offerta turistica del Comune di Genova.

Tra le iniziative da promuovere e valorizzare spiccano il lancio delle giornate dedicate ai Palazzo dei Rolli (14-16 ottobre), la mostra “Rubens a Genova” a Palazzo Ducale inaugurata lo scorso 6 ottobre, l’offerta outdoor e le progettualità legate al circuito dei Forti.

A ciò si aggiungono anche le attività che festeggeranno Genova Capitale Europea per il Natale 2022: un importante riconoscimento turistico e culturale attribuito alla città dal Parlamento Europeo che passerà il testimone alle numerose progettualità per il futuro tra cui il “Grand Finale” della regata velica internazionale The Ocean Race di giugno-luglio 2023 che, idealmente, porterà al lancio di Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

Proprio The Ocean Race è al centro di una “Camera immersiva” inaugurata al Salone Nautico appena concluso e fortemente voluta dal Comune di Genova come strumento innovativo di valorizzazione e promozione della città.

«Abbiamo presentato a Rimini il piano di azioni per promuovere la destinazione nel periodo autunno-inverno, quello di bassa stagione. L’obiettivo – dichiara l’assessore alle politiche del turismo e allo sport Alessandra Bianchi – è di proseguire il grande successo di presenze turistiche registrato nel periodo estivo (+10% rispetto al 2019) puntando, in questa fase, sull’offerta Culture & Heritage che valorizza il sito Unesco del sistema dei Palazzi dei Rolli e le grandi mostre tematiche come quella di Rubens, attorno alla quale abbiamo costruito promozioni, visite guidate e offerte con i tour operator tra cui la Rolli Experience Rubens Edition. Per quanto riguarda il turismo congressuale, ospiteremo il prossimo evento di Mirabilia Network che porterà a Genova, tra il 15 e il 18 ottobre, la Borsa internazionale del turismo culturale. Inoltre porteremo a Genova grandi eventi sportivi anche di portata internazionale, come il match di rugby Italia-Sudafrica del prossimo 19 novembre e naturalmente il “Grand Finale” della regata The Ocean Race, in programma dal 24 giugno al 2 luglio 2023 – conclude Bianchi – che trasformerà Genova nella capitale mondiale della vela in vista di Genova Capitale Europea dello Sport 2024».