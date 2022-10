Fine de Claire, Special de Claire, Fine de Claire verte, ostriche di Marennes Oléron. Per cinque giorni, a partire da domani e fino a lunedì 31 ottobre, il Mog Mercato Orientale Genova ospiterà il temporary corner tutto dedicato al mollusco più celebre al mondo, le ostriche. A guidarlo Luca Mantovani dell’Oyster Cafè di Savona, che ogni anno partecipa all’Oyster Festival di Galway nella consueta gara tra apritori di ostriche (è stato il primo italiano a farlo, una decina di anni fa) con egregi risultati.

Ma nel lungo ponte di fine ottobre le ostriche non saranno l’unica specialità del temporary corner. Spazio anche a moules et frites, gamberi, astici, granchi, snow crab e king crab, che gli appassionati potranno abbinare, secondo un grande classico bretone, alla birra Sweet Stout di Maltus Faber oppure a vini minerali come il Muscadet, il Grüner Veltliner oppure lo Champagne.

Il Mog Mercato Orientale Genova è la piazza coperta e completamente ristrutturata che si apre al centro del mercato più vecchio di Genova, affacciato su via XX Settembre. Un luogo dove mangiare, bere e trascorrere del tempo, di 2000 metri quadri con dieci cucine che si affacciano su uno spazio aperto condiviso. Il bar della Corte e la Vineria con più di 40 etichette a bicchiere integrano l’offerta a tutte le ore, mentre al piano superiore si trova L’Ostaia de Zena, il ristorante con vista Mog. La balconata del Mog è dotata di sale eventi, spazi per la scuola di cucina (Aula Fornelli ) e di panificazione (Aula Mani in Pasta) per un’offerta che copre tutto l’arco dell’anno dai seminari su birre e vini fino ai laboratori per bambini. Il Lunario è il progetto 2022 dedicato a stagionalità e cucina.